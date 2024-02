Espai Manresa 1522, referent turístic de referència a la ciutat, cerca una persona per cobrir un càrrec d'Atenció al Públic, Servei de Reserves i Guiatge. Amb una plaça disponible, aquesta oportunitat és ideal per a professionals amb passió per la història, l'art, el turisme i la gestió cultural.

La convocatòria per aspirar al càrrec ja és oberta i s'acceptaran sol·licituds fins al 12 de febrer. Es poden consultar les bases amb la informació detallada de la convocatòria a través d'aquest enllaç. La jornada laboral constarà de 30 hores mensuals repartides entre els dies festius i els caps de setmana, mentre que la retribució la marcarà el conveni. Les tasques a complir passaran des de la recepció i l'atenció al públic, fins a la realització de visites guiades, itineraris, tallers i activitats, així com la de tasques de suport a l'organització d'activitats especials, el control de les instal·lacions i la gestió de reserves. Les persones interessades hauran d'acreditar formació de Batxillerat, BUP o equivalent, ser tècnics especialistes (mòduls de nivell 3) o certificats professionals del mateix nivell o presentar qualificació acreditada equivalent. A més, haurà de tenir coneixements en història de l'art, història, turisme i gestió cultural i, entre d'altres requisits esmentats a les bases de la convocatòria, dominar les dues llengües oficials del país a més d'una llengua estrangera, l'anglesa o la francesa. Per entrar a formar part del procés de selecció es farà la valoració de la formació, els mèrits i els nivells d’experiència, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d'acord amb el barem exposat a les bases de la convocatòria. Els aspirants que s'apuntin i compleixin tots els requisits i, per tant, siguin admeses hauran de presentar-se el 14 de febrer a les 9h del matí al Palau Firal de Manresa per tal de realitzar les proves.