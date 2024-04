Nova convocatòria a Sant Joan de Vilatorrada per a la direcció de la residència d'avis

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada busca un director/a per a la residència d'avis l'Atzavara. Es requereix una persona amb habilitats de lideratge, una clara orientació estratègica i la capacitat de gestionar el canvi amb eficàcia. Es valorarà molt el compromís amb l'organització i el benestar dels residents.

El càrrec requereix una titulació universitària de grau o equivalent, garantint així un coneixement de les dinàmiques necessàries per a una gestió efectiva d'aquest entorn. Per als interessats, la data límit per a la presentació d'instàncies de participació al procés de selecció, codi DIR24, és el 9 de maig.

S’ofereix una jornada completa de 36 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 33.250 euros. Si creus que tens el perfil i la passió per dirigir una residència d'avis, en aquest enllaç pots consultar les bases de la convocatòria.