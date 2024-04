Sant Joan de Vilatorrada cerca un coordinador/a d'obres municipal

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha llançat una convocatòria per trobar un coordinador/a d'obres municipal. Aquest lloc requereix un perfil proactiu, amb habilitats de lideratge, capacitat per a la presa de decisions i resolució de conflictes, així com competència en la gestió del canvi i la planificació.

Es demana als interessats una titulació que permeti accedir al grup A2, com un grau en arquitectura o enginyeria, o el seu equivalent, com arquitectura tècnica o enginyeria tècnica. Els interessats han de presentar una instància de participació en el procés de selecció (TGM_ARQT24) abans del 29 d’abril. Poden consultar les bases de la convocatòria en aquest enllaç.

S’ofereix una jornada completa de 35,86 hores setmanals, en còmput anual. La remuneració bruta anual aproximada és de 39.200 euros, la qual cosa el converteix en una excel·lent oportunitat per a professionals amb visió orientada a resultats i qualitat.