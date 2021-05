L’Associació Esportiva Hoquei Línia Igualada va iniciar el play-off d’ascens a la Lliga Or, la segona categoria de l’hoquei línia estatal, amb una àmplia golejada sobre el mallorquí Espanya HC B (9 a 2). Els groc-i-negres van classificar-se per disputar el decisiu play-off en assolir un meritori subcampionat a la Lliga Plata, amb la mateixa puntuació que el campió. Els anoiencs no van donar opció al seu oponent i Álex Cano i Xavier Álvarez van situar en els primers minuts un 2 a 0 a l’electrònic, un marcador que Nil Domènech i Roger Alemany van ampliar abans del descans (4 a 0). A la represa, després que Xavier Álvarez marqués el cinquè gol dels amfitrions, els mallorquins van reaccionar mitjançant Damián García i Álex Valero (5 a 2). Va ser un miratge i els groc-i-negres van sentenciar el matx amb un parcial de 4 a 0.