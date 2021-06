Després de quatre temporades d’absència, el primer equip de l’Igualada Femení HCP ha tornat a jugar aquest exercici a l’OK Lliga femenina i ha segellat la permanència a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal en protagonitzar un espectacular tram final de la competició.

La continuïtat de la nau capitana del club igualadí a la millor lliga del món consolida el projecte d’una entitat que ja té nou formacions, dues de les quals juguen en dues competicions, i una escola que totalitzen un centenar d’esportistes.

L’ascens del sènior B a Nacional Catalana i la presència dels equips Fem17, Fem15 i Fem13 a la fase final dels campionats de Catalunya, que s’han disputat aquest darrer cap de setmana a la capital de l’Anoia, ratifiquen el bon moment del planter de l’únic club d’Europa dedicat íntegrament a la promoció de l’hoquei patins femení.

Albert Bou propicia la reacció

La decisió de fitxar el tècnic de Palafrugell Albert Bou, després d’encaixar una dolorosa i preocupant derrota a la pista del HC Borbolla gallec (4 a 1) en el primer partit de la decisiva segona fase de l’OK Lliga femenina, va ser fonamental per aconseguir la permanència la temporada en què cinc dels vuit equips implicats en la lluita per eludir-la estaven condemnats al descens. Jordi Besa, president de l’Igualada Femení HCP, assenyala que «vam apostar per donar continuïtat a l’equip que va assolir l’ascens, una formació jove, amb talent i actitud».

Amb Toni Aranda, l’entrenador que va agafar el relleu de l’asturiana María Fernández Grande, les igualadines van protagonitzar un bon inici de lliga i «van competir de tu a tu amb el futur campió, el HC Palau de Plegamans, i el CP Voltregà, dos dels millors equips de l’OK Lliga femenina», rememora Jordi Besa, tot i cedir a la pista del PHC Sant Cugat en un duel transcendent. La derrota a Vilanova i la Geltrú «quan gaudíem d’un avantatge de 0 a 2» i els dos confinaments posteriors van afavorir que el balanç al final de la primera fase fos de 3 victòries, 1 empat i 10 derrotes i que «l’equip hagués de transformar les dificultats en reptes per no abaixar els braços», analitza Jordi Besa.

El fitxatge del gironí Albert Bou, un tècnic amb cinc anys d’experiència dirigint equips femenins a l’OK Lliga i a Nacional Catalana (CHP Bigues i Riells, CH Mataró i CP Voltregà), es va gestar per videoconferència el diumenge 14 de febrer. «Soc de Palafrugell i hi resideixo. Professionalment em dedico a l’organització de casaments i, en aquell moment, a causa de la crisi sanitària, la meva feina estava del tot aturada. Vaig interpretar la proposta de l’Igualada Femení HCP com un desafiament».

Des d’aleshores fins als primers dies de maig, quatre dies la setmana, Albert Bou va dedicar sis hores diàries al repte de fonamentar la permanència de les anoienques a l’OK Lliga femenina, tres de les quals per desplaçar-se des del Baix Empordà fins a la capital de l’Anoia. «Les igualadines havien fet partits molt bons pel que fa a l’estructura de l’equip en pista i en prestacions ofensives. A més, les jugadores mostraven una actitud excel·lent, però l’equip havia de millorar en defensa, s’havien d’oferir més ajudes i donar menys concessions a l’oponent», detalla Albert Bou. L’entrenador de Palafrugell considera que vèncer en el seu debut el CP Cuencas Mineras «va determinar tot el que vindria després». L’Igualada Femení HCP va guanyar sis dels set últims partits de la segona fase i va certificar la permanència una jornada abans del final de la competició. «La victòria a Igualada contra l’Alcorcón va refermar la confiança de les jugadores en la proposta, i el posterior triomf contra el Girona CH va ser decisiu. L’equip va superar la por escènica i va corroborar que no deixaria escapar un sol punt de Les Comes», conclou el tècnic.

Tot i que inicialment ambdues parts havien pactat la continuïtat d’Albert Bou, finalment no ha estat possible «per evitar generar un desequilibri pressupostari», explicita Jordi Besa. «L’entitat no podia assumir les despeses de desplaçament de l’entrenador gironí de tota la propera temporada i tampoc es va considerar adequat proposar-li una rebaixa econòmica a un tècnic com Albert Bou», detalla el president.

Mentre el club espera el moment idoni per presentar el nou entrenador, ja han segellat la seva continuïtat les porteres Mònica Ferrer i Cristina Riba i les jugadores Queralt del Águila, Carla Claramunt, Carolina Herrera i Pati Miret. I per compensar la retirada d’Elba Garreta i Raquel Bernadas, s’ha fitxat la davantera reusenca Helena de Sivatte (CP Cuencas Mineras). «Aconseguir la permanència del primer equip era fonamental. Ser a l’OK Lliga femenina és cabdal per tal que les jugadores del planter tinguin un referent en el qual emmirallar-se», rebla Jordi Besa.