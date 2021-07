La primera jornada de la Baja Aragón era habitualment una especial curta, una mena de pròleg, que només servia per establir l’ordre de sortida per a l’etapa de dissabte, que era la que ho decidia tot. Però això no ha estat així en l’edició del retorn, el 2021. Els 180 quilòmetres d’especial d’ahir van fer mal en algunes mecàniques. I si no que li ho expliquin a un dels favorits en cotxes, l’argentí Orlando Terranova, que va haver de dir adéu a la cursa.

En els pilots de casa nostra, situacions per a tots els gustos, tot i que les avaries també van afectar. Nani Roma, amb l’odenenc Àlex Haro de copilot, va patir amb una punxada i els frens i va cedir més de dos minuts respecte del seu company d’equip, el múltiple campió del món de ral·lis Sébastien Loeb. El francès és líder amb només un segon de diferència respecte del qatarià Nàsser al Attiyah, que avui amenaçarà les seves possibilitats de victòria.

Els altres problemes mecànics van arribar per al camió Mercedes de l’equip Epsilon del bagenc Àlex Aguirregaviria, l’igualadí Francesc Salisi i Jordi Perera. Van punxar una roda al quilòmetre 30 i 66 després es va trencar el turbo del vehicle. Durant la passada matinada han intentat reparar el camió per tal de poder fer dues bones etapes, tot i que ja sense possibilitats en una general dominada pel gran favorit, el txec Macik.

Podi a l’abast i una festa

Roma va declarar, després de la jornada d’ahir, que «estem contents i positius d’una banda i aprenent del cotxe, de l’altra. Hem punxat un cop i després, a partir del quilòmetre 50, hem començat a tenir problemes de frens. Als 100 els he perdut. Hem d’entendre com podem refrigerar millor la frenada. Demà serà un dia per sobreviure».

Més enrere va entrar el Toyota d’Isidre Esteve. L’olianès estava ahir de celebració, el trentè aniversari del seu debut a la Baja, una cursa que va guanyar sis vegades en moto. Va explicar que «ha estat una gran alegria celebrar l’aniversari amb el meu equip. De tot aquest temps, el millor és l’estimació de la gent. Em trobo molts aficionats que encara recorden històries de quan anava en moto. Ara soc aquí, en cotxe, i estic molt agraït de poder competir després de l’accident».

Sobre les seves possibilitats, «aquesta Baja té molt nivell i acabar tant amunt després del primer dia ens fa ser optimistes. Demà sortirem a davant, amb menys pols. Cal anar amb calma i màxima concentració per no cometre errades».

Amb possibilitats en buguis

Pel que fa a la categoria de buguis, Gerard Farrés i Armand Monleón són favorits i, si no tenen problemes mecànics, aquells que els han castigat tant en les últimes edicions del Dakar, han d’aspirar a la victòria. Ahir van ser segons, a molt poca distància dels germans portuguesos Alexandre i Pedro Re, i amb els perseguidors molt distanciats. Avui han de fer un bon atac per intentar sobrepassar els rivals, que surten abans, i aspirar al triomf.

En buguis també corre un Carles Checa a qui li agrada experimentar damunt de les quatre rodes. Ahir va perdre deu minuts respecte del líder, al costat del seu copilot, l’experimentat Ferran Marco, i avui haurà de provar de pujar posicions. La jornada, amb dues especials de 113 i 208 quilòmetres, marcarà diferències.