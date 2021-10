La temporada 2021 d'Isidre Esteve continua aquesta setmana al Ral·li del Marroc, que tindrà lloc a les rodalies de Zagora (a 140 quilòmetres de la frontera sud amb Algèria) del 8 al 13 d'octubre. La cita amb el desert marroquí suposa el retorn del pilot olianès a l'escenari on el 2018 va aconseguir el seu millor resultat en cotxes en una prova FIA fins a la data: 9è de ​​la general (2n entre els T1.2).

En la seva tercera participació en cotxe en el que es considera la prova de foc prèvia al Ral·li Dakar cada any (el 2020 no es va celebrar), Esteve es posarà al volant del Toyota Hilux Overdrive del Repsol Rally Team amb el qual va acabar 13è en la Baja Aragó de el passat mes de juliol. El pilot d'Oliana espera poder esprémer les modificacions en les que ha treballat des de fa mesos amb el seu copilot, Txema Villalobos, i la resta de l'equip Repsol Rally Team.

"Serà la primera vegada que corri al Marroc amb aquest cotxe perquè el 2020 no vam poder-hi anar i en tinc moltíssimes ganes. Ara hi estem molt més adaptatsl i som capaços de treure-li més rendiment que al Dakar 2021. Ja en la Baja Aragó va anar molt bé i hem treballat en el funcionament dels comandaments adaptats, que ara són més eficaços i precisos, sobretot en la frenada. Això fa que tingui més confiança amb el cotxe i espero tenir un bon ritme al Marroc ", assegura Isidre Esteve, que el pròxim gener disputarà el seu 16è Dakar.

"El cotxe és meravellós i va súper bé. Al Dakar em va fer la sensació que no vaig poder treure-li tot el rendiment perquè no vam tenir temps de provar-lo amb tranquil·litat abans. En tornar d'Aràbia ja vam començar a treballar en els frens i abans de la Baja Aragó vam fer algunes proves i hi va haver un canvi molt important. Em va agradar comprovar a Terol que aquestes modificacions es van traduir també en cursa, que podia anar més al límit amb elles. Espero que aquests canvis també funcionin en una cursa més estil Dakar com la del Marroc ".

Totes aquestes modificacions han fet que el pilot català es trobi més còmode a l'hora de forçar el seu Toyota Hilux Overdrive, la qual cosa podrà comprovar en les dunes marroquines en un recorregut que suma 2.681 quilòmetres, dels quals 1.633 seran cronometrats. "Ara vaig més segur amb el cotxe quan vaig ràpid i hi tinc més control, sobretot en les frenades. Aquesta millora de la frenada i l'estabilitat de el vehicle em transmet més seguretat i fa que pugui arriscar molt més ", afegeix el pilot que compta com el suport de Repsol, MGS Assegurances, KH-7 i Toyota Espanya.

Esteve no es marca un objectiu concret pel que fa a resultat per al Ral·li del Marroc 2021, però sí que té clar quines sensacions vol experimentar durant els sis dies de cursa. "Falten molts pilots al Marroc, a més dels propis equips oficials. Al Dakar ara hi ha 40 pilots que van ràpid i al Marroc n'hi haurà al voltant de 15. Com millor estiguem a la fi del ral·li, més content estaré, però per a mi és important també sentir-me competitiu i veure que sóc capaç de treure tot el rendiment possible al cotxe. Vull sortir d'allà amb la seguretat que té les prestacions que busco i que jo sóc capaç de espréme'l a el màxim ", afirma.

L'edició 2021 del Ral·li del Marroc compta amb una inscripció de rècord, amb 100 cotxes inscrits, entre els quals figuren alguns dels candidats a el top 15 de l'Ral·li Dakar 2022, tot i l'absència dels nous T1 + en competició. La primera presa de contacte es produirà aquest mateix 6 d'octubre amb un shakedown per posar a prova les màquines, abans del pròleg a la tarda del dia 8 i la primera de les cinc etapes, el dissabte 9.