El tècnic del Baxi Manresa explicava després de la victòria del seu equip que «ens hem hagut d’adaptar molt a com jugava el rival i ells han jugat molts minuts amb dos bases i tres jugadors petits i ràpids. Això ha fet que el sistema de rotació no fos l’habitual. Ens ha fet patir físicament. Molts jugadors han actuat més del que és bo que juguin. Fan millors estadístiques, però ens hi hem hagut d’adaptar. Mai no saps si això, al final, és bo o dolent».

Respecte d’aquesta capacitat d’adaptació a tot allò que proposava el tècnic rival, «hem jugat amb dos bases, amb el Guillem [Jou] més de tres i menys minuts per a Valtonen i Berzins. Això ha provocat un repartiments d’esforços no habitual»

Sobre el moment en què l’Unicaja ha estat a punt de remuntar 21 punts de diferència, recordava que «ells han ficat alguns bàsquets molt forçats, sobretot Cole, i hem tingut dubtes i hem perdut pilotes i el ritme en atac. Alguns jugadors també estaven molt cansats. El partit s’encaminava cap a un cara o creu, però ha sorgit Dani Pérez fresc des de la banqueta, perquè abans havia fet un esforç molt gran en defensa, i ha ficat els dos triples que han trencat el partit de nou. També tinc la sensació que hem guanyat el partit dues vegades, amb el nostre joc a la primera part i el tercer quart i després amb els triples del Dani».

Respecte del joc interior, «hem rebotat, fet important, i han aparegut tots els jugadors interiors. Sima a la primera part, després Bako ha defensat bé el bloqueig directe, i moments d’exuberància física de Moneke molt importants. Ens fa estar contents per la victòria». Tampoc no va voler posar excuses pel llarg viatge a Israel d’entre setmana.