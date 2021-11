Gerard Piqué ha elogiat aquest dimecres Madrid qualificant-la d'"exemple per a Europa i el món per tot el que està fent" i ha admès que sent enveja per la capital espanyola, ja que li "agradaria que Barcelona estigués a aquest nivell i crec que en aquests últims anys ens està costant més".

Durant una roda de premsa de la presentació de la Copa Davis, el jugador del Barça ha declarat que estima el club blaugrana més que res però considera que "cal lloar Madrid". "Sempre m'he sentit com a casa aquí i no ho faig per diners. Mai m'han dit cap cosa dolenta pel carrer, malgrat el període dolent amb la selecció", ha subratllat Piqué, que ha reconegut que els xiulets rebuts en els partits disputats al Santiago Bernabéu són "normals".

Gerard Piqué. Un señor de Barcelona. Impecable. Gracias por dar voz a tantos catalanes que amamos Madrid y nos sentimos en casa. pic.twitter.com/mUD7XAwkKN — Mon Bosch (@josepramonbosch) 3 de noviembre de 2021

"Amb la rivalitat que hi ha, m'encanta que et rebin hostilment o amb xiuletades. És part de la nostra feina", ha puntualitzat el futbolista del Barcelona, que no és reticent a poder organitzar, en el futur, algun esdeveniment a l'estadi Santiago Bernabéu.