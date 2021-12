La situació provocada per la pandèmia durant les últimes setmanes ha fet que, en les prèvies de les grans competicions, i també de les petites, ja no es pugui donar res per segur. Així, si la covid i els PCR volen i no ho impedeixen, onze pilots i copilots de casa nostra seran presents a l’arrencada de l’edició d’enguany del Dakar, que començarà el proper dia 1 a Jiddah, a l’Aràbia Saudita. És un increment de tres respecte dels vuit de l’any passat. Intervindran en cinc categories, n’hi ha quatre de nous sobre el 2021 i una baixa, la del corredor nargonenc de motos Jaume Betriu. De possibilitats de victòria, a priori, n’hi ha poques, però alguns d’ells hi poden fer bones actuacions.

Cotxes i camions concorreguts Si comptem les categories en què hi ha més pilots de les nostres comarques, aquestes són cotxes i camions. En els primers hi ha dos pilots i dos copilots, i en els grans elefants del desert, un sol pilot i tres mecànics, la majoria d’ells membres de l’equip FN Speed d’assistència en cursa. En els cotxes, debut absolut per al campió del món de Superbikes del 2011 Carles Checa, que pilotarà un Optimus de l’equip MD Rallye al costat de Ferran Marco. La intenció del santfruitosenc és la d’acabar la prova cuidant la mecànica i no mirant la classificació. Sí que ho haurà de fer Isidre Esteve, qui per segona edició consecutiva afronta la prova al volant d’un Toyota Hilux de l’equip oficial Repsol. Després de dos anys seguits en què va quedar en la posició 21, el pilot d’Oliana, acompanyat pel seu inseparable Txema Villalobos, fa dues edicions que intenta infructuosament acabar dels vint primers. El 2020 va haver d’abandonar i l’any passat va finalitzar en el lloc 28. Ara, en un ral·li que potser no serà tan ràpid i més de navegació pot tenir una bona oportunitat. Qui sí que ha d’aspirar a tot és l’odenenc Àlex Haro. El copilot anoienc torna amb Nani Roma, amb qui ja va córrer en quatre edicions, amb un segon i un quart llocs inclosos. Després de dues edicions amb el sud-africà Giniel de Villiers, amb dues victòries d’etapa, torna amb l’osonenc establert al Berguedà a bord d’un Hunter de l’equip Prodrive-Bahrain. Per tancar la participació en cotxes, un altre anoienc, l’igualadí Armand Monleón, completa el triplet. Després de participar en motos i en buguis ha deixat Gerard Farrés i s’ha embarcat en els cotxes per fer de copilot de l’argentí Lucio Álvarez, cinquè el 2012, a bord d’un altre Toyota. En els camions, el sasserrenc Marc Torres acompanyarà l’andorrà Albert Llovera, amb qui ja va ser quinzè fa dos anys, a bord d’un Iveco que tindrà Jorge Salvador com a copilot. Els altres tres participants aniran en camions d’assistència. El bagenc Àlex Aguirregaviria pilotarà un Mercedes, amb l’igualadí Francesc Salisi i amb Rubén Mañas al costat, i el santjoanenc Jordi Comallonga serà el mecànic del Man conduït per Francesc Ester. Una sola moto Precisament, els integrants de l’equip FN Speed hauran de fer l’assistència de diversos pilots com els de les motos Rieju. En aquesta formació està enquadrada la nostra única aposta, la del pilot de Guardiola de Berguedà Marc Calmet, que farà el possible per millorar el 34è lloc de l’any passat en el seu debut. En una especialitat en què l’esport de casa nostra ha obtingut tants èxits de la mà de Marc Coma, Isidre Esteve o Gerard Farrés, sobta ara la poca presència. Precisament, Farrés estrena company en el seu bugui Can-Am. Després de dues edicions amb Armand Monleón ara conduirà al costat del melillenc Diego Ortega, qui ja té experiència perquè, fent de copilot, ha estat cinquè i setè els dos últims anys amb l’andalús José Antonio Hinojo. Farrés, subcampió de l’especialitat el 2019, intentarà tenir més sort amb la mecànica de la que ha tingut des de llavors. La llista d’onze, com una alineació de futbol, la tancarà el navassenc Joan Antoni González Pedregà, copilot de José Vidaña en la nova categoria de clàssics. Serà el toc vintage, el del guanyador en quads del 2006.