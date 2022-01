La cruesa del Dakar es va aparèixer ahir en tota la seva magnitud a Carles Checa. El santfruitosenc, debutant en la prova, havia iniciat bé la cursa en els tres primers dies i era el segon pilot de l’estat a la classificació general. Però a l’inici de l’etapa d’ahir, que semblava més assequible ja que l’organització havia suspès la jornada marató, no va poder evitar un accident que va provocar que el seu vehicle Optimus quedés de cap per avall. Les seves possibilitats d’aconseguir un bon resultat es van esfumar en un tres i no res, va haver de ser remolcat al campament i caldrà veure si pot seguir en cursa, això sí, amb una penalització de setze hores.

L’excampió del món de Superbikes va manifestar que «per desgràcia, això també és el Dakar. Estàvem anant a un bon ritme i em sentia molt còmode. Després de tombar el cotxe hem vist que no podíem seguir perquè els danys eren irreparables sobre el terreny. Anant cap al campament he pensat molt sobre què podia haver fet per evitar-ho, però ja no serveix de res. Cal assumir-ho i mirar cap endavant».

Si la jornada de Checa no va ser bona, sí que va ser-ho la de Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro, que van aconseguir una magnífica quarta posició en una etapa guanyada per Carlos Sainz. És la primera victòria de la marca alemanya en la prova. La jornada va ser polèmica per una possible sanció a Nàsser Al-Attiyah, el líder, per no haver connectat el dispositiu que mesura el rendiment del seu cotxe. Fins i tot podria haver estat desqualificat, però no ha estat així. El qatarià és primer en una classificació en què l’igualadí Armand Monleón, al costat del pilot argentí Lucio Álvarez, segueixen en tercer lloc. Isidre Esteve, per la seva banda, és trentè.

També és tercer Gerard Farrés en buguis, en una classificació que comanda el seu cap de files, el nord-americà Austin Jones. Farrés és a menys d’un quart d’hora del lideratge i, de moment, està evitant els accidents que el van penalitzar els anys anteriors.

En motos, Marc Calmet va perdre ahir una altra hora i és 62è, necessita millorar, i en camions, 23è lloc per aLlovera i Marc Torres i 43è d’Aguirregaviria i Salisi.