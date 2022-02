Fruitosenc i Cardona es mesuraven les forces en un apassionat duel que va finalitzar amb un empat a dos gols. Els locals van sortir sobre el terreny de joc molt concentrats, i des del primer moment van monopolitzar la possessió de la pilota. La defensa cardonina rebutjava amb eficàcia les primeres aproximacions dels verd-i-blancs a la porteria de Sánchez, però al minut 11 Riera estrenaria el marcador amb un tir ajustat al pal que es colava al fons de la xarxa. La reacció del Cardona no es va fer esperar, amb un tir que sortia fora i que servia com a avís. Al minut 20 Lorca tornava a posar les taules i empatava el partit. El ritme era elevat, fet que va permetre que els dos conjunts gaudissin d’alguna oportunitat més, encara que ningú tenia el control. Prop de l’hora de joc el Fruitosenc tornaria a veure porteria, aquest cop a través de Serra, que amb una magnífica jugada pel lateral donava la victòria momentània al conjunt de Sant Fruitós. Però de nou els visitants aprofitaven el caos que regnava en el duel per empatar més tard. Amb el pas dels minuts la intensitat va decréixer, el que va permetre al Fruitosenc tornar a dominar el ritme del partit, encara que no va ser capaç d’endur-se la victòria.