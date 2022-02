L’Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles van totalitzar 17 podis en els Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 d’atletisme que es van disputar a la pista coberta de Sabadell. Els manresans van aconseguir onze medalles, amb tres títols, i els groc-i-negres va ascendir fins a sis medalles al podi, amb dues victòries. A tot això cal afegir l’or del saltador d’alçada Eduard Fàbregas, tècnic del CAI i actualment a l’Intec-Zoití, amb un registre de 2,10 metres.

Pel que fa a l’Avinent, els títols absoluts van ser per a Núria Tió (800 metres, 2.09.74, millor marca personal) i Mònica Clemente (salt amb perxa, 4,20 metres). En la màxima categoria també van guanyar la plata Emília del Hoyo en 60 metres tanques (6.48, després de fer 6.43 en les semifinals) i Laura Bou (400 metres, amb 55.55, millor marca personal). Els bronzes van ser per a Marina Guerrero (1.500 metres, 4.32.07), Marta Galló (salt de llargada, 5,69 metres) i Nora Taher (triple salt, 12,52 metres).

En la categoria sub-23, el tercer lloc de Galló es va transformar en segon i hi va haver d’altres fites. Meritxell Tarragó va guanyar el títol en els 400 metres (56.16). Els segons llocs van ser per a Pau Santanach (pes, 10,75 metres, millor marca personal) i Laia Solà (60 metres, amb 7.77). No hi va haver cap bronze.

Gran fita d’Eloi Santafè

El gran protagonista de l’actuació del CA Igualada Petromiralles va ser Eloi Santafè, que va assolir dos títols i un subcampionat entre les proves absolutes i les sub-23. En la competició en què va sumar més medalles va ser en els 60 m tanques, en què va ser campió de Catalunya sub-23 i subcampió absolut amb un registre de 8.09. A més, també va obtenir el títol sub-23 i va ser setè absolut en el llançament de pes, amb un tir de 12,72 metres i va completar la seva actuació amb un quart lloc de la categoria promesa i el desè total en el salt de llargada, amb un registre de 6,61 metres.

L’altra medalla en la categoria absoluta va ser per a Carles Gómez, que va quedar tercer en els 3.000 metres amb un temps de 8.21.18, que també li va valer la novena posició absoluta. Per la seva banda, Gerard Bou va conquerir la medalla de plata sub-23 i l’onzena posició absoluta en la mateixa cursa, amb un registre de 8.51.03. Finalment, Héctor Ramos va conquerir l’últim bronze sub-23, i setè absolut, en alçada, amb una marca de 2 metres justos. A part dels podis, l’Avinent va aconseguir onze llocs de finalistes i el CAI Petromiralles, dotze.