Un derbi intens entre dos conjunts en hores incertes, intentant trobar el seu lloc al món l’Espanyol i jugant a la reconstrucció el Barça. Quatre gols, tres expulsions i un desenllaç final que no serveix a cap dels dos rivals: a uns el deixa amb cara de badocs i als altres no els treu de pobres. Els blaugrana no perden en el terreny periquito des del 2007 i anit, quan la graderia del RCDE Stadium ja celebrava la victòria, i semblava que la mala ratxa es trencaria, un gol de cap en el temps de descompte de Luuk de Jong, que havia sortit al camp a darrera hora com a recurs per rematar pilotes aèries, va rubricar les taules (2-2).

Xavi va mantenir l’equip que tan bon resultat li va donar contra l’Atlètic de Madrid amb l’únic canvi, obligat, del sancionat Alves, a qui va substituir un Dest que va passar bastant desapercebut. Vicente Moreno va tornar a situar Vilhena de titular encarregat de començar la pressió blanc-i-blava juntament amb Raúl de Tomás. Durant el període inicial, cap dels dos equips va poder controlar el joc, però el Barça es va avançar de seguida quan Pedri va rematar al segon pal una centrada d’Alba des de l’esquerra. Una incidència inesperada que no va fer recular els locals: l’Espanyol va continuar pressionant amb intensitat el mig del camp del Barça, però va tenir un problema en la pròpia sortida de la pilota, cedint al Barça diversos atacs que, malgrat tot, els visitants no van aprofitar. Dues ocasions sense cap perill i un xut potent d’Adama que va aturar Diego López van ser les úniques aproximacions d’uns i altres fins que l’Espanyol va marcar en el tram final del primer període. Raúl de Tomás no va encarar Araujo, va cedir a Darder i el d’Artà va disparar amb intenció, la pilota va tocar lleugerament en el peu de Pedri, i va superar Ter Stegen, que es va estirar sense sort. Gols, expulsions i tensió El Barça va fer un pas endavant en l’arrencada de la segona part i va anar a buscar la victòria amb més empenta. El defensa martorellenc Eric Garcia va entrar al camp després d’estar cinc setmanes de baixa substituint Araujo, adolorit per una contusió al soli de la cama esquerra resultat d’una puntada de Bare. En el minut 55, Gavi va resoldre una jugada amb diversos rebots, però el VAR va detectar un fora de joc de De Jong. La decepció va ser notable, oimès quan Eric es va empassar una centrada de Darder i RDT va afusellar Ter Stegen. Xavi va fer entrar Dembelé i Nico, va canviar Dest de banda i va centrar Aubameyang, però el joc dels blaugrana es va precipitar i el partit semblava que cauria a favor dels locals. En temps de descompte, Piqué va reaccionar malament a una topada amb Nico, ambdós es van encarar i l’àrbitre els va enviar a la dutxa. I aleshores, Adama, un dels millors de la nit, va centrar al cap de Luuk. Un empat just.