El Barça ja seria campió si ahir la seva victòria hagués anat acompanyada d’una ensopegada de la Reial Societat i l’empat entre l’Atlètic de Madrid i el Granadilla, dos resultats que no es van produir. La plantilla, però, segurament estarà d’endarrerir la festa una setmana: diumenge, les blaugrana s’anotaran la tercera Lliga consecutiva a l’Estadi Johan Cruyff si guanyen un Reial Madrid que lluita per arribar a les places de Champions.

Tot i l’ímpetu inicial de l’Alabès, el Barça va resoldre el duel d’ahir a Vitòria amb una nova golejada, capitanejada en aquesta ocasió per la jove Claudia Pina, autora d’un hat-trick. El conjunt de Jonathan Giráldez passa per un moment delicat perquè la infermeria no para d’omplir-se. Leila, ahir, va marxar del camp al primer temps per unes molèsties en una cama. Afortunadament, però, va tornar Caroline Graham Hansen i el Barça va sentenciar durant els primers quaranta-cinc minuts i ara té tota la setmana per preparar l’assalt al títol en un duel per al qual ja no hi ha entrades.