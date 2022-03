El temps i les esperances s'exhaureixen. El Rayo Vallecano, on juga la migcampista fruitosenca Paula Fernández, va perdre dissabte per 3-1 al camp de l'Alabès i cada cop té més coll avall que la permanència depèn d'un miracle. L'equip que dirigeix Carlos Santiso només té cinc jornades i un partit pendent per intentar la gesta de mantenir-se a la Lliga Iberdrola.

Les madrilenyes, però, van començar amb bon peu el partit disputat a la Ciutat Esportiva José Luis Compañía. La davantera Isadora Freitas va marcar el 0-1 al minut 16 fruit de la pressió que va fer l'equip en l'inici del matx. A la segona part, però, les locals, que enguany debuten a la màxima categoria del futbol femení espanyol i ocupen un lloc a la zona tranquil·la de la classificació, van jugar amb més intensitat i van marcar tres gols en poc més d'un quart d'hora gràcies a Chamorro, Ito i Martínez.

El Rayo té un partit pendent a casa, de la jornada 18, contra el Real Madrid, encara sense data. Per la resta, en les cinc jornades que falten perquè s'acabi el campionat rebrà el Granadilla i el Llevant, visitarà la Reial Societat, farà d'amfitrió del Barça i culminarà el curs al camp del Betis. A hores d'ara, és cuer amb 11 punts, i per davant hi té l'Eibar (16), el València (1 partit menys) i l'Sporting Huelva (21) i el Madrid CFF (23).

Precisament aquest darrer, tot i tenir en les seves files la màxima golejadora de la categoria, Geyse, que comparteix el liderat en aquest apartat amb la blaugrana Oshoala, ambdues amb 19 gols, no té la permanència assegurada perquè el descens afectarà els dos darrers. En la jornada de dissabte, el Madrid CFF va perdre per 1-2 amb el Barça, que va fer jugar d'entrada les joves Maria Pérez, Esther Laborde i Ona Baradad. Amb el partit de tornada dels quarts de la Champions a la vora -dimecres, contra el Real Madrid, en un Camp Nou pressumiblement ple-, Jonathan Giráldez va fer moltes rotacions i va deixar a casa titulars com Patri, Rolfo i Aitana.

Geyse va avançar el Madrid en el minut 3 i es va mostrar com un maldecap per la defensa barcelonista durant tot el partit. Però Jenni Hermoso va empatar al minut 38 rematant de cap un refús d'un xut molt potent de Mapi León i Alèxia, que va sortir a la segona part, va rematar sola davant de porteria una centrada de Jenni, al 48. D'aquesta manera, i amb el títol ja la butxaca des del 13 de març, les blaugrana continuen sumant els seus partits per victòries (25).

El Real Madrid, per la seva part, va jugar pràcticament amb el seu onze titular en el matx de Valdebebas davant el Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza, un duel que va resoldre Lorena Navarro al minut 90 (1-0). Per les blanques, els tres punts assolits dissabte probablement eren més importants que el duel del dimecres vinent perquè el triomf a la Lliga permet a l'equip dependre de si mateix per assolir una plaça de Champions, mentre que l'eliminatòria europea al coliseu barcelonista es presenta ara mateix molt coll amunt després de l'1-3 de l'anada.

La Reial Societat, segona a hores d'ara, va solventar amb victòria el desplaçament al camp de l'Sporting Huelva. Franssi va avançar les de Natàlia Arroyo al minut 4, però Marcos va empatar al 16, un resultat que es va mantenir fins que la golejadora Amaiur Sarriegi va donar els tres punts a les blanc-i-blaves al 81. Per la seva part, l'Atlètic de Madrid es va desfer del València amb dos gols just abans del descans -Alexandri al 42 i Latorre al 44- i just després -Sheila al 46- i es manté en la cursa europea.

El conjunt de Toril té un calendari més assequible que els seus rivals. El Barça, com a campió, entrarà directament a la fase de grups de la propera Lliga de Campions, i el segon i el tercer de la Lliga Iberdrola aniran a la repesca. La Reial Societat té 56 punts, l'Atlètic de Madrid 49 (tancarà el curs al Johan Cruyff en la darrera jornada) i el Real Madrid 47 i un partit menys. El Granadilla també en suma 47.

RESULTATS JORNADA 25

Sevilla-Éibar, 4-1

Atlètic Madrid-València, 3-0

Real Madrid-Llevant, 1-0

Madrid CFF-FC Barcelona, 1-2

Vila-real-Athletic Club, 1-1

Alabès-Rayo Vallecano, 3-1

Sporting Huelva-Reial Societat, 1-2

Granadilla-Betis, 0-0

