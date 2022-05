El Club de Gimnàstica Egiba s’imposa a la segona jornada de la Lliga Iberdrola

Reeixida actuació de les vuit gimnastes que van representar al Club de Gimnàstica Egiba a la segona i darrera jornada de la fase regular de la cinquena edició de la Lliga Iberdrola de Primera Divisió. La qualitat dels exercicis desenvolupats per Maria Comallonga, Carla Font, Laia Font, Lorena Medina, Berta Monteagudo, Ona Sánchez, Aina Solà i Tisha Volleman va permetre al conjunt manresà imposar-se a tots els seus oponents a Gijón.

El Club de Gimnàstica Egiba va sumar 191.233 punts i va superar amb solvència als equips que van pujar al segon i al tercer graó del podi, el palmesà Club Esportiu Xelska (188.467 punts) i el CGE Les Moreres d’Esplugues (185.166). El CE La Salle Gràcia (180.032 punts) i el Salt GC (178.499) van ocupar la quarta i la cinquena posició. Els tres darrers classificats a Astúries van ser el CG Terrassa (177.502 punts), el madrileny CEGAD (176.767) i el valencià Club Gym-Val (170.332).

A més, per aparells, el conjunt manresà va ser el millor en l’exercici de salt (51.800 punts) i en les barres paral·leles asimètriques (47.567 punts) i només va ser superat pel CE Xelska en la barra d’equilibris (46.433 punts per 45.966) i pel CGE Les Moreres en l’exercici de terra (46.533 punts per 45.900).

La suma de les puntuacions de les dues jornades de què consta enguany la fase regular de la Lliga Iberdrola de Primera Divisió determinen que les quatre formacions que competiran per assolir el ceptre estatal, el proper dissabte 18 de juny en una seu encara pendent de designació, seran el CGE Les Moreres, que ha acumulat 25 punts entre Salt i Gijón, segons la puntuació determinada per la classificació assolida per l’equip a cadascuna de les jornades, el Club Esportiu Xelska (24), el Club de Gimnàstica Egiba (23) i el Club Gimnàstic Terrassa (14).

Xavier Casimiro, director tècnic de l’entitat i entrenador de l’equip, conjuntament amb Míriam Font, assenyala que «no ens ha sorprès la millora del rendiment de l’equip respecte a la primera jornada», quan les manresanes van signar la quarta posició. «Vam aprofitar la competició desenvolupada a Salt per tal que les gimnastes que algun dia hauran d’agafar el relleu dels referents de l’equip adquirissin experiència». A terres gironines, les joves Clàudia Navarro i Mar Royo van ocupar el lloc de l’holandesa Tisha Volleman.

Tercer lloc per a Lorena Medina

Pel que fa a la classificació general individual, el més remarcable va ser la tercera i la quarta posició final aconseguides per les gironellenques Lorena Medina (48.600 punts) i Laia Font (47.567). Només dues gimnastes van tenir una millor actuació que les berguedanes: l’olímpica de Sant Joan Despí Alba Petisco (49.900 punts) i la madrilenya del CEGAD Emma Fernández (48.900). D’altra banda, si analitzem les classificacions individuals per aparells, hauríem de destacar que la júnior Ona Sánchez va compartir amb Alba Pestisco la primera posició en el salt. Els jutges van concedir a ambdues una nota de 13.200 punts.

Xavier Casimiro va explicitar a Regió7 que «el nostre objectiu, a la final és aconseguir pujar al podi». Demà, l’entrenador manresà i les gimnastes Lorena Medina, Laia Font i Ona Sánchez, membre de la selecció estatal absoluta la primera i de la júnior les altres dues, viatgen a Palma per competir contra els combinats d’Israel en una trobada preparatòria dels campionats d’Europa d’ambdues categories que se celebraran a Munic el proper agost.