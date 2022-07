L'estació de La Molina serà un dels finals en alt de la Volta a Catalunya del 2023, talment com ja va passar en la darrera edició. L'organització de la prova també ha confirmat que Vallter serà un altre dels punts culminants d'una de les etapes de la centenària cursa, que l'any vinent es disputarà del 20 al 26 de març.

Ubicada al municipi ceretà d'Alp, La Molina ha estat en la darrera dècada una de les estacions de muntanya més freqüentades per la Volta. Des de la primera arribada, el 2014, la cursa ja hi ha passat set vegades.

GUANYADORS D'ETAPA A LA MOLINA Any 2014. Joaquim Rodríguez (Espanya) Any 2015. Tejay Van Garderen (Estats Units) Any 2016. Dan Martin (Irlanda) Any 2017. Alejandro Valverde (Espanya) Any 2018. Alejandro Valverde (Espanya) Any 2019. Miguel Ángel López (Colòmbia) Any 2022. Ben O'Connor (Austràlia)

L'ascens a La Molina té un recorregut de 12.1 km, amb un desnivell mitjà del 4.4 % i rampes màximes del 15 %.

L'altre gran pujada de la Volta 2023, que encara ha de desvetllar la totalitat del recorregut, tindrà lloc a l'estació de Vallter, al municipi de Setcases (Ripollès). Aquest port de muntanya té una llarga tradició en el traçat de la cursa catalana, ja que les primeres ascens daten del segle passat: el 1986 es va imposar Juan Fernández i el 1992 ho va fer el suís Tony Rominger.

Els ascensos a Vallter han estat sovint el trampolí per als posteriors vencedors de la cursa, encara que no fossin els que aixequessin els braços a la meta. El colombià Nairo Quintana hi va vèncer el 2013, i l'any següent ho va fer el nordamericà Tejay Van Garderen, l'únic que s'ha imposat tant a La Molina com a Vallter. El britànic Adam Yates ha estat el guanyador en les dues últimes aparicions de la Volta a l'estació riposellenca: el 2019 i el 2021, any aquest darrer en el que Yates també es va adjudicar la victòria final.

Vallter és un port de categoria especial que té 11.2 km de llargada, l'arribada a 2.150 metres d'altitud, i un desnivell mitjà del 7.6 % i rampes màximes del 18 %.

"La Molina i Vallter són dos ports en els quals ens sentim molt a gust, ja que sempre han ofert un gran espectacle amb magnífics guanyadors", explica Rubèn Perís, president de la Volta. "Estem segurs que, novament, tornarem a viure-hi una gran festa del ciclisme", afegeix.

Les dues estacions són gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. "La pràctica del ciclisme al Pirineu contribueix a la desestacionalització de les activitats de les estacions de muntanya de Ferrocarrils més enllà de la temporada de neu", indica Marta Subirà, presidenta de FGC.