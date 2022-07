La selecció espanyola masculina de waterpolo busca avui diumenge (20 h, Teledeporte) proclamar-se campiona del món per tercer cop a la seva història, en la final del Mundial que s'està celebrant a Budapest. En el partit decisiu, es tornarà a topar amb una Itàlia que ja va privar Espanya del títol fa tres anys a Gwangju (Corea del Sud).

21 anys després de dominar el món del waterpolo per última vegada, Espanya lluitarà per alçar el seu tercer trofeu mundial, després dels aconseguits a Perth (Austràlia), el 1991, i Fukuoka (Japó), el 2001. L'esperança de la selecció que dirigiex David Martín es fonamenta en les bones sensacions, sobretot en el partit de semifinals en el que van aconseguir el bitllet per disputar la seva setena final mundialista després de dominar amb claredat Croàcia per 10-5.

No obstant això, la història recent diu que la sort li ha estat esquerpa a Espanya en els darrers campionats: plata en els dos darrers Europeus, i quarts als Jocs de Tokyo, també van caure en l'esmentada final de Gwangju.

"Hem de ser fidels al nostre estil, que és el que ens ha portat fins aquí", va indicar l'internacional Álvaro Granados: "ens toca un altre cop Itàlia, haurem d'anar-hi a cara de gos, a mort, són molt durs, però ho donarem tot. El pressing ofega els rivals i també a nosaltres, però ens està donant resultat, per tant continuarem així".

La piscina Alfred Hajos d'Illa Margarita els ofereix una nova oportunitat de revenja davant del 'settebello', que va patir per eliminar Grècia a les semifinals (11-10).

Per assaltar l'or, els espanyols posaran de nou el seu forrellat defensiu, liderat pel porter Unai Aguirre, estel·lar durant tot el campionat i peça clau en el duel contra els croates. Ara, intentarà tornar a ser un heroi en la seva primera final d'un Mundial.

Els jugadors estan en bones mans

El cognom Estiarte és present un cop més en una gran competició de waterpolo. En l'equip tècnic de les seleccions masculina i femenina hi figuren dos manresans, el doctor Albert Estiarte i el fisioterapeuta Marc Estiarte. Ambdós són professionals del Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació, de la Clínica Sant Josep.