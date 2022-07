L’atleta del CA Igualada-Petromiralles Hèctor Ramos va assolir ahir la tercera posició en la final de salt d’alçada del Campionat d’Espanya sub-23, a Santander. Juntament amb l’or en el martell que va aconseguir el santjoanenc David Martín (Barça) dissabte, van ser els dos metalls de l’atletisme de la Catalunya central.

Ramos va necessitar igualar la seva millor marca -2.06- per pujar al podi. Daniel Torrero (AA Catalunya) es va imposar amb claredat en saltar 2.11, seguit de Pablo Velasco (At. Salamanca), que va fer 2.09. L’anoienc, després de superar els 2.06, va fer dos nuls en l’altura superior, que Velasco va franquejar al primer intent. Com que ja tenia el bronze assegurat, Ramos va guardar el tercer intent per als 2.11, però l’estratègia no va reeixir i va acabar tercer.

Dos companys d’equip van firmar actuacions d’alt nivell. El decatleta Eloi Santafé, que fa dues setmanes va ser quart a només 11 punts del podi en l’estatal absolut, va ser finalista en les dues proves de tanques. En els 110 m, Santafé es va quedar a 2 centèsimes del bronze. En una final que va guanyar Ángel Díaz (Fent Camí), amb 14.16, davant de Jaime Cardiel (Intec-Zoiti), amb 14.49, l’eliminació de Paul Ubierna va propiciar que l’igualadí pugés un lloc, i amb un registre de 14.90 va ser quart, molt a prop dels 14.88 de Pablo Delgado (Monzón). Als 400 tanques, Santafé va ser 7è (53.13).

Aitor Caldito va quedar 5è a la final de llargada, amb 7.26, a 10 cm de la seva millor marca personal. Iker Arotzena (Super Amara) va dominar (7.70), Daniel Amez (At. Numantino) va ser plata (7.45) i Ferran Ramírez (Playas) bronze (7.41). En clau igualadina, Laia Planas va quedar 8a en alçada, amb 1.65. David Muñoz no va acabar el decatló.

Tarragó i Montañès, cinquenes

Meritxell Tarragó va aconseguir a la final de 400 metres la millor marca de la seva carrera i va superar per una centèsima el registre amb què va arribar a Santander. En una prova de molt nivell, la velocista de l’Avinent va fer la volta a la pista en 55.11, a 4 centèsimes d’Elena Maria Paulano (Unicaja), quarta amb 55.07. El podi va ser per a Lucia Pinacchio (Barça), amb 53.47, Andrea Jiménez (Playas), amb 54.46 i Ana Garitaonandia (Playas), amb 54.83.

Montserrat Montañès, 5a dissabte en pes, va repetir ahir aquesta mateixa posició en el martell, amb 55.14, en una prova on el podi el van copar Natalia Sánchez (Scorpio 71), amb 63.19, Irene Gómez (València CA), amb 58.42, i Gema Martí (Barça), amb 58.34. En el disc, la seva tercera prova en un cap de setmana, va finalitzar 12a (34.79). Cristina Cámara (Martorell AC) va fer 15.46 a les semifinals de 100 m tanques.

Encara queden dos campionats d’edats al juliol

L’atenció del món de l’atletisme se centrarà a partir de divendres en els Mundials que se celebren a Eugene (Oregon, EUA). En l’àmbit espanyol, però, encara hi ha dues categories que han de celebrar els seus campionats estatals. El proper cap de setmana, dies 16 i 17 de juliol, tindrà lloc el sub-20 a la localitat valenciana de Torrent, mentre que els dies 23 i 24 d’aquest mes es disputaran els estatals de categoria sub-16 a Avilés (Astúries).