El veí de Castellnou de Bages Ramon Fitó, en la seva funció de spotter (observador) del franctirador madrileny Eduardo Abril de Fontcuberta, es va proclamar guanyador del Prince of .22LR, la prova de tirs de distàncies extremes amb el calibre .22LR més radical del món, amb tirs de fins a 500 metres. La competició va tenir lloc a Caylus (França).

La competició és per binomis, amb el tirador estès a terra seguint les indicacions de l’spotter. Per aconseguir la victòria, han hagut de superar dues jornades molt intenses, en le quals el binomi Fontcuberta-Fitó va lluitar contra el vent en tot moment. Primer van haver de classificar-se entre més de vuitanta tiradors i aconseguir una plaça per a la final, disparant a xapes de 30x30 centímetres a una distància de 200 metres a l’inici i, després, a 240, 280 i 310.

En la gran final, els blancs era de 30x30 i s’hi disparen cinc tirs per distància, començant pels 400 metres, seguit per 470 i acabant a 500 metres. En aquesta darrera, van aconseguir tocar la placa en quatre dels cinc intents realitzats, amb la qual cosa es van coronar prínceps de la present edició de la competició.