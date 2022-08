La temporada de David Martín, atleta de Sant Joan de Vilatorrada que competeix amb els colors del Barça, viurà un brillant epíleg que farà justícia als mèrits contrets en un curs reeixit. Martín és un dels integrants de la quarantena d’esportistes de diferents disciplines atlètiques que van ser convocats ahir per la Federació Espanyola per prendre part als U23 Mediterranean Athletics Championships, que tindran lloc els dies 10 i 11 de setembre a l’Adriatico Stadium de la localitat italiana de Pescara.

El certamen, que tindrà lloc en un recinte apte per a 26.000 espectadors, aplegarà atletes de 26 federacions, i en la selecció espanyola que dirigeix José Peiró hi ha una quarantena de noms. Els altres set especialistes catalans convocats són Arnau Monné (100 metres), Joan Moreno (400 m tanques), Àlex Salas (1.500 m), Adam Maijó (5.000 m), Àlex Gràcia (perxa) i Gemma Mora i Mireia Urrutia (20 km marxa).

La cita serà una oportunitat per tancar amb un bon sabor de boca una campanya que per a David Martín ha estat esplèndida. Entre els mèrits assolits al llarg de l’estiu, el santjoanenc hi suma la medalla d’or en el Campionat d’Espanya sub-23, que el va confirmar com el millor llançador de la seva categoria, fent una marca de 66.67 metres que és el seu millor registre personal. Martín també va ser a l’estatal absolut i va finalitzar en una destacada quarta plaça.

Fa uns dies, va ser rebut a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per la corporació municipal en reconeixement als seus èxits, juntament amb la fondista Meritxell Soler.