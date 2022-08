L’avantatge de Toni Bou al capdavant del Mundial ha augmentat en tres punts més després de la disputa ahir diumenge de l’única jornada del Gran Premi de Bèlgica, a la localitat de Comblain-au-Pont. El pilot de Piera, cap de files del Repsol Honda Team, va guanyar amb vuit punts de diferència a Jaime Busto i ara té 26 punts més que el biscaí.

L’anhel competitiu de Toni Bou no té límits. Tot i haver conquerit ja trenta títols mundials, quinze sota sostre i quinze a l’aire lliure, el pilot anoienc té ben encarrilada la consecució d’una nova corona quan només falten dos grans premis per al final del present campionat. Aquest proper cap de setmana se celebrarà la cita de França i els dies 17 i 18 de setembre la d’Itàlia que posarà el punt final al certamen.

«Ha estat una cursa molt igualada, no es podien cometre errades», va comentar Bou després de derrotar el basc Jaime Busto, onze anys més jove. A diferència dels grans premis precedents, en el de Bèlgica només es va disputar una jornada, i els pilots es van trobar un recorregut exigent i tècnic, ple de zones que relliscaven, amb poca capacitat per a agafar-s’hi. Bou es va haver d’emprar a fons per marcar diferències amb el seu principal rival, que finalment va penalitzar vuit punts més.

«En la primera volta he fallat en les zones 3 i 11, on he perdut molts punts», va explicar Bou, que un cop finalitzada la passada inicial pel circuit ocupava la segona plaça de la classificació. «Un cop a la segona volta, he sortit molt concentrat, intentant no cometre errades per recuperar terreny, encara que he fet una gran errada a la zona 2 quan buscava el zero. He pres un risc que m’hauria pogut estalviar, ja he arriscat massa, i en aquest punt la cursa encara s’ha complicat més». Busto, per la seva part, va fer un 5 a la primera passada pel circuit i dos més a la part final de la segona.

Bou va afegir que «afortunadament, a partir d’aquest moment he corregut molt bé, concentrat en el nostre objectiu i hem pogut obtenir una nova victòria». Després de fer un altre 5 a la 9, la victòria es va decidir en les tres últimes zones, que el pierenc va superar sense cap errada.

El triomf d’ahir és el cinquè de Bou a l’aire lliure de la temporada i el cinquè consecutiu en les visites a Comblain-au-Pont. Així mateix, significa la victòria número 130 del pilot de Repsol en el mundial a l’aire lliure.

«Estem molt contents», va concloure Bou. «M’he sentit còmode sobre la moto i m’he pogut defensar dels rivals, malgrat que jo no sóc un pilot especialista en terrenys com el d’avui», va anotar. I sobre el campionat, va valorar com a «molt important» el triomf. «És genial sumar punts aquí i continuar treient avantatge als nostres rivals en la lluita pel títol», va assegurar Bou, a qui ja espera aquest proper cap de setmana la penúltima cita del Mundial.