La campiona del món de skyrace del 2019, la igualadina resident a Santa Margarida de Montbui Sheila Avilés, s'ha proclamat guanyadora de la cursa OCC (Orsières-Champex-Chamonix) del cap de setmana de la Ultra Trail del Mont Blanc, que viurà el seu punt culminant a partir d'aquest divendres a les sis de la tarda amb la sortida de la prova llarga.

Avilés ha vençut en la prova, de 56 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu, amb un temps de 6 hores, 10 minuts i 16 segons. La corredora de l'Adidas ha tret 5 minuts i 47 segons de diferència a la reusenca de l'Asics Núria Gil i 6.49 a la nord-americana Dani Moreno.

Després d'un parell de temporades amb moltes lesions, Avilés ha hagut de superar una caiguda en el descens cap a la meta de Chamonix, però ha pogut mantenir una diferència prou gran com per vèncer amb sufiència. En declaracions recollides per Esport3, ha manifestat que "encara no m'ho crec. Aquest triomf és un cop damunt de la taula després dels dos anys que he passat, en què havia perdut la confiança i no pensava que podria córrer així. Estic molt contenta".

La cursa masculina també ha estat guanyada pel lleonès del Land Oquendo Manuel Merillas, que ha invertit un temps de 5.18.29. Ha superat un altre membre de la selecció espanyola, l'alacantí d'Onil Antonio Martínez, que ha perdut 2 minuts i 32 segons respecte del guanyador, i tercer ha estat el britànic Robbie Simpson.

Kilian Jornet, dubtós per a la ultra

Després de la cursa OCC, avui es comença a córrer la ultra, de 170 quilòmetres i de 10.000 metres de desnivell positiu, per a la qual hi ha el dubte del ceretà Kilian Jornet, que ha donat positiu per covid. També hi ha de participar el cabrianès Lluís Ruiz, que va ser catorzè en l'última Ultra Trail del Mont Blanc que va córrer, la del 2019, prèvia a la pandèmia.