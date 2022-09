La trajectòria ascendent del palista Miquel Travé, del Club Cadí Canoe Kayak, va marcar una nova fita ahir al matí al Parc Olímpic del Segre de La Seu d’Urgell, la seva ciutat natal. L’esportista alturgellenc va pujar al segon graó del podi en la prova de canoa (C1) de la darrera cita de la Copa del Món d’eslàlom, un gran èxit al qual hi va sumar el cinquè lloc en l’especialitat de caiac (K1).

«La temporada s’acaba aquí de manera molt satisfactòria», va comentar Travé, de 22 anys, després de conquerir la medalla de plata. La baixada definitiva al canal que tan bé coneix va estar envoltada d’una gran expectació i precedida de la formidable actuació a les semifinals on l’alturgellenc va firmar la millor actuació de tots els participants. Per aquest motiu, a la final d’ahir al matí va sortir el darrer i va realitzar una baixada gairebé immaculada. Gairebé, perquè el toc a la porta 22 li va costar una penalització de 2 segons que va ser decisiva per apartar-lo de la primera plaça, que va conquerir el francès Nicolas Gestín, amb només 9 centèsimes de diferència. L’eslovè Luka Bozic va ser bronze.

«Llàstima d’aquest toc en una de les portes que m’ha deixat sense l’or avui, però ho he lluitat en tota la baixada i, alhora, em sentia còmode en un traçat no precisament fàcil, però tenia clara l’estratègia i això hi sumo l’ambientàs a la Seu, amb molta gent animant-me, això m’ha motivat», va declarar el jove palista.

Per la seva part, Mònica Dòria, nascuda a La Seu però integrant de la selecció d’Andorra, va ser tercera en el K-1 amb 96.89, per darrera només de dues grans figures com l’alemanya Ricard Funk, amb 92.32, i la francesa Camille Prigent, amb 96.21. En canoa, Dòria es va classificar cinquena.