Més de sis-cents ciclistes reviuen l’essència de la Marxa Selènika

Tres anys després, els amants de les marxes de resistència en BTT d’arreu del país van tornar a gaudir d’una Marxa Selènika dotada de totes les singularitats que caracteritzen la prova ciclista ideada per la Penya Ciclista de Navarcles. Així doncs, 625 dels 657 inscrits a la 34a edició de la Marxa Selènika van prendre la sortida, diumenge, a les vuit del matí, al navarclí passeig de les Fonts.

Enguany, només 14 ciclistes van haver de retirar-se. Per tant, fins a 611 participants van completar un dels dos circuits o rutes que oferien els organitzadors. Ambdós itineraris tenien un atractiu comú: aproximar-se al massís montserratí per tal que esdevingués l’inesborrable teló de fons de l’emblemàtica marxa.

Un total de 345 ciclistes, entre els quals vuit fèmines, van completar el circuit de 97 km i 2.360 m de desnivell positiu acumulat que va configurar el recorregut més exigent. Des de Navarcles, els participants es van dirigir al Monestir de Sant Benet, per continuar en direcció a la riera de Mura fins a la Gola del Bigaire. Tot seguit, van agafar el camí rural que mena a la masia de Can Font de Cirerencs i van accedir a Castellgalí seguint el traçat del camí de Sant Jaume per encarar l’ascensió al serrat de la Beguda. Després de travessar el nucli urbà de Marganell, els ciclistes van accedir al Parc Natural de Montserrat i van ascendir fins a la carretera de Can Maçana. L’església de Sant Pau de la Guàrdia, el bosc de les Creus i la finca Urpina van guiar els participants fins al serrat de la Melera. A continuació, els ciclistes van travessar el raval de Salelles i van resseguir l’entorn de la riera de Rajadell fins a la font de la Girada, abans d’iniciar el retorn a Navarcles des de Mas Morera. Tot i que l’organització no elabora una classificació oficial ni premia els ciclistes més ràpids i hàbils, Jordi Ladrón de Guevara va completar el recorregut en 4 hores, 21 minuts i 56 segons. La participant més ràpida va ser Érica Estradera (6 hores, 38 minuts i 59 segons).