El Llevant de la fruitosenca Paula Fernández i la monistrolenca Núria Mendoza va exhibir ahir galons de candidat a plaça europea en empatar 2-2 amb el Reial Madrid, que havia guanyat els tres partits jugats fins al moment, en un duel al Ciutat de València que va aplegar 4.100 espectadors. El conjunt granota, amb Fernández titular portant el timó de l’equip, va remuntar el gol inicial d’Abelleira mitjançant Redondo i Mayra, i finalment Nakihari va deixar el duel en taules. El resultat deixa el Llevant en segon lloc, si bé les madridistes tenen un partit pendent al camp del Granadilla.

El resultat de València deixa el Barça com a líder en solitari independentment del que faci el Madrid en l’esmentat partit de Tenerife. Les de Jonatan Giráldez van sumar la cinquena victòria amb un 0-3 al camp del Betis marcat per les pèssimes condicions del terreny de joc de gespa artificial. Les blaugrana, que venien de vèncer el Benfica per un contundent 9-0 a l’estrena de la Champions, van trigar a obrir la llauna: no va ser fins al 42 que Rolfo va transformar en gol el refús d’una pilota que Torrejón va enviar al pal. En el segon temps, una diana en pròpia porta de Babanjide i una altra de Graham van sentenciar.

El Llevant Les Planes, amb Júlia Mora, de Sant Vicenç de Castellet, i Laura Martínez, de Vilanova del Camí, va treure un punt de la visita al camp del València. Els dos gols van arribar al tram final: Pujadas va fer l’1-0 al 81 i Uribe va empatar tres minuts després.