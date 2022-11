Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès van pujar cinc vegades al podi en la Supercopa d'Espanya infantil i cadet de judo que va tenir lloc a Avilés. En total, tres medalles de plata i dues de bronze van anar a parar al coll dels representants de casa nostra.

Així, en la categoria cadet, Álex Llamas, en menys de 50 quilos, i Guillem Lozano, en menys de 90, tots dos de l'Esport7, van aconseguir la segona posició. Llamas va ser derrotat en la final pel també català Abel Brotons i Lozano, pel canari Antonio Aixel Ramírez. També va ser plata Ivet Beltran, del Judo Ripoll, en menys de 48 quilos.

Els bronzes van ser per a Arnau Domínguez (Esport7) en la categoria cadet i en més de 90 quilos i per al seu company Carlos Llamas, aquest en infantils, i en menys de 42. En el campionat també van destacar les setenes posicions dels competidors cadets Luca de Palma, Helga Barris, Julen Muñoz i Adrià Marín. També hi van participar Aleix Bell, Júlia Beltran, Biel Perau, Izan Moreno, Jordi Benito i Ona Palau-Ribes.