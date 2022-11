La corredora de Santa Margarida de Montbui Sheila Avilés s'ha proclamat campiona la matinada de dissabte en el Mundial de trail running, depenent de la Federacio Internacional d'Atletisme (World Athletics) que s'està fent aquests dies a Chiang Mai (Tailàndia). Avilés ha estat cinquena en la cursa curta individual, de 38 quilòmetres de recorregut i 2.425 metres de desnivell, amb un temps de 3.56.39, i ha puntuat per a l'equip espanyol al costat de la reusenca Núria Gil (quarta, amb 3.56.25) i la valenciana Júlia Font (desena, amb 4.02.41). Completaven l'equip estatal la gironina Anna Comet (19a, amb 4.12.38) i l'esportista de Guadalajara Virginia Pérez, 32a amb 4.27.23.

La cursa de l'equip estatal ha estat molt bona, amb Gil i Avilés, que a final d'agost va guanyar una de les proves de la Ultra Trail del Mont Blanc, en les primeres posicions i amb Font intentant no despenjar-se'n gaire. D'aquesta manera, totes tres han puntuat en les deu primeres posicions, tot i que cap d'elles no ha pogut accedir al podi individual d'una cursa guanyada per la romanesa Denisa Ionela Dragomir (3.49.23).

Avilés ja es va proclamar campiona de les Series Mundials de curses de muntanya el 2017 i el 2019 i està protagonitzant una gran tornada a la competició després de problemes importants de lesions durant els últims anys.

La jornada de dissabte ha estat molt bona per a la representació espanyola a Tailàndia. L'equip femení de cursa llarga, format per Gemma Arenas, Maite Mayora, Marta Molist, Mònica Vives i Azara García de los Salmones ha guanyat la medalla de plata. En la prova individual, Arenas, corredora de Ciudad Real, ha estat tercera i s'ha endut el bronze. L'altre bronze ha estat per a l'equip espanyol masculí d'ultra, format per Aritz Egea, José Ángel Fernández Canales, Marcos Ramos i Borja Fernández.