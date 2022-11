Els atletes Meritxell Soler i David Martín es van coronar ahir divendres en la 7a edició de la Nit de l'Esportista de Sant Joan de Vilatorrada, que també va premiar el talent de joves promeses com l'Anna Sánchez i l'Álvaro Giráldez, la feina com a entrenadora de Míriam Font, el treball del Futsal Athletic Vilatorrada a través del seu primer equip i del cadet, i la trajectòria tant de l'exfutbolista Albert Criado com del dirigent del Joanenc José María Yébenes, així com la perserverança en l'esforç i l'èxit del veterà esquiador nàutic Jordi Ballús.

En una Sala de Cultura de Cal Gallifa plena, el presentador Pep Callau va oficiar de mestre de cerimònies davant de nombrosos esportistes, tècnics, directius i les seves famílies. El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Adrià Clotet, va fer un agraïment a totes les persones que van fer possible la vetllada, així com al FC Joanenc, que enguany ha col·laborat en l'organització i el 2023 serà centenari. "Estic segur que serà un any ple d’èxits i que la fareu grossa”, va apuntar el regidor, que també va destacar l'augment de nominacions femenines i que “les candidatures més nombroses han estat les de promeses esportives i infantils. Això ens demostra que el futur està garantit”. Per la seva part, Pep Callau va obrir la festa demanant un aplaudiment en clau de reconeixement a les famílies dels candidats perquè “són el motiu pel qual avui som aquí premiant l’èxit dels nostres esportistes”. En aquest sentit, el component familiar que sustenta moltes de les trajectòries esportives es va fer manifest quan els fills i l'home i Míriam Font, escollida com a millor entrenadora per la seva tasca al club de gimnàstica Egiba, van recollir el guardó en absència de l'homenatjada perquè està participant en una competició. L'exfutbolista Albert Criado va afirmar que, després de passar per diversos clubs catalans i espanyols, on més feliç s'ha sentit ha estat “aquests últims anys al Joanenc, el club de casa meva”, i va dedicar el guardó, que porta el nom de Premi Román Montañez, al seu pare. En la primera tanda de guardons es van reconèixer els mèrits i els resultats de dos integrants de l'Egiba. A més de Míriam Font, del club manresà també n'és el santjoanenc Álvaro Giráldez, que va formar part de la selecció estatal que va quedar vuitena en els darrers Europeus, celebrats a Munic. El gimnasta es va adjudicar el premi en la categoria de millor promesa, una de les més igualades de la nit. Per la seva part, Jordi Ballús, un esportista de llarga trajectòria en l'esquí nàutic, va ser guardonat com a millor veterà en reconeixement al bronze obtingut en la categoria +35 del Campionat del Món. Posteriorment, es van lliurar els dos premis reservats a l'esport de base. El conjunt cadet A del Futsal Athletic Vilatorrada va rebre el guardó al Millor equip de base per haver guanyat la seva lliga i haver assolit l'ascens a la Divisió d'Honor. En el capítol individual, la vetllada va recompensar el talent d'Anna Sánchez amb el premi a la Millor esportista infantil: la nedadora artística de Sant Joan va obtenir dues medalles d'or en els campionats d'Espanya de la categoria realitzats a Tenerife, vestint el banyador del CN Sabadell. En aquest segon bloc de la nit, l'organització va fer un emocionat reconeixement a la feina que porta a terme José Maria Yébenes al FC Joanenc. Actualment és el vicepresident, però anteriorment ha exercit un munt de rols, sempre al servei del club, i per aquest motiu va ser guardonat amb la Menció Especial de la Nit. La vetllada va anar pujant de temperatura a mesura que s'apropava el moment de reconèixer els esportistes absoluts més destacats de la població. El premi al Millor equip sénior va ser per l'ascens a Tercera Divisió Nacional del Futsal Athletic Vilatorrada. En el capítol individual, dos atletes van compartir ex-aequo el Premi a Millor Esportista: Meritxell Soler, fondista de Puma i l'Avinent Manresa que va guanyar el Campionat d'Espanya de mitja marató, i David Martín, llençador de martell del Barça que es va proclamar campió estatal sub-23. La Nit de l'Esportista va recuperar el pols després de la pandèmia. L'alcalde Jordi Solernou, que també va fer un agraïment als “centenars de persones que fan possible que el poble sigui dinàmic i bategui amb la força esportiva que ho fa” va destacar que “no només és rellevant competir per ser el millor, sinó que és molt més important l’actitud que un fa en aquesta trajectòria”. QUADRE D'HONOR Millor esportista absolut: Meritxell Soler (atletisme) i David Martín (atletisme). Millor equip sénior: Futsal Athletic Vilatorrada (futbol sala). Millor equip de base: Futsal Athletic Vilatorrada (cadet A - futbol sala). Millor esportista infantil: Anna Sánchez (natació artística). Millor esportista veterà: Jordi Ballús (esquí nàutic). Millor promesa esportiva: Álvaro Giráldez (gimnàstica artística). Millor entrenadora: Míriam Font (gimnàstica artística). Millor trajectòria esportiva-Premi Roman Montañez: Alberto Criado (futbol). Menció especial: José María Yébenes (FC Joanenc).