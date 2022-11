Acaba de renovar pel Manchester City i no es veu de tornada al Camp Nou. Si compleix el nou contracte que ha firmat (estès fins al juny del 2025), Pep Guardiola haurà estat nou anys a la Premier, mentre que només va estar cinc al Barça (un al filial, al qual va fer campió de Tercera Divisió, i quatre al primer equip). Al rebre el premi a millor entrenador català de l’any, va tornar a ser preguntat sobre si algun dia, encara llunyà, es veu tornant al club on va començar tot.

I Guardiola, com és costum, no va voler pronunciar-se. «Vaig marxar i el Barça va continuar guanyant. Si jo pensés que fos imprescindible, tornaria. Però no és el cas», ha declarat després de recollir aquest guardó en una gala realitzada a l’Antiga Fàbrica Damm en el marc de la desena gala de les estrelles organitzada per la federació catalana de futbol. «Hi ha un entrenador molt capacitat ara, n’hi va haver en el passat un altre i ara Luis Enrique ho està demostrant amb la selecció ara. Són clubs que són etapes i processos. I ja està», ha remarcat el tècnic del City.

«Si un dia ens hem de retrobar, ens retrobarem, però de manera natural i sense forçar-ho», ha sentenciat Guardiola, compromès com segueix amb el City on ha trobat l’ecosistema perfecte per treballar amb Txiki Begiristain a la secretaria tècnica i Ferran Soriano com a CEO del club anglès.

«Ho havia parlat amb la meva dona i la idea era acabar la meva etapa al City aquesta temporada. Però al final em van enredar i seguiré dos anys més»

En aquest sentit ha revelat com van ser les negociacions que va mantenir amb el City. «He renovat perquè allà fa molt sol», ha deixat anar Guardiola fent broma, tot i que després ha reconegut que sí que va pensar a tancar la seva etapa a Anglaterra al final d’aquesta temporada. «Em trobo molt bé allà, molt a gust, m’ho donen tot i tinc molt bons amics a prop», ha dit sobre Txiki i Soriano.

«La ciutat no és Barcelona, no soc a casa. això és evident, però cada tres dies hi ha partit i els preparo, això em fa sentir bé a Manchester i al City», ha comentat Guardiola, reconeixent que «res és comparable al Barça, perquè aquí tot és a flor de pell, tot i que en el City em sento a casa. També em vaig trobar bé a Alemanya i ara havia pensat a acabar, amb la meva dona Cristina ja ho tenia bastant parlat, però m’han tornat a enredar», ha revelat.

Ara aprofita, ja firmat el seu nou contracte amb el City fins a 2025, per veure el Mundial des de Barcelona. «M’està agradant el campionat amb bons partits i entrenadors valents», ha dit Guardiola sobre el torneig que s’està jugant a Qatar. «Espanya ho està fent molt bé, però això no significa que hagin de guanyar-lo perquè en el futbol això no funciona així. Tant de bo. ¿El Twitch de Luis Enrique? Em consta que s’ho està passant molt bé. Luis Enrique és així».