El Nou Bàsquet Olesa va aconseguir endur-se un ajustat partit per 63 a 68. D’aquesta manera, es trenca la ratxa d’imbatibilitat del Terra Endins CB Vilatorrada al seu pavelló.

El partit va començar amb el conjunt olesà molt intens en defensa i aconseguint cistelles fàcils que els va impulsar ràpidament a tenir un avantatge de 0-10 en els primer minuts. Tot i les dificultats inicials, els locals no van abaixar els braços i van retallar lleugerament l’avantatge local i tancar el període 7 punts per sota del marcador (13-20).

Les rotacions olesanes i l’experiència de la majoria dels seus jugadors va permetre que els visitants continuessin engrandint el seu avantatge, practicant un joc molt coral i movent amb molt de sentit la pilota per trobar els jugadors alliberats. Una superioritat en el joc que també es va traslladar al marcador, que a la mitja part reflectia un 24-35 favorable als interessos visitants.

A la represa, els santjoanencs van continuar mostrant una actitud combativa que els va permetre no deslligar-se del marcador i, de fet, retallar 1 punt l’avantatge visitant. Una reacció que arribava a estones i es basava en un augment en la intensitat defensiva i en el suport del públic local, que animava l’intent de remuntada local tot i haver anat des d e l’inici a remolc.

Tot i les adversitats, el CB Vilatorrada va endurir encara més la seva defensa, i tot i no gaudir d’un encert gaire elevat va aconseguir retallar la diferència mitjançant robatoris de pilota i cistelles en transició fins a estar 63-65 a menys d’un minut per acabar el partit. La possessió era olesana, però els locals van aconseguir robar de nou la pilota. I quan semblava que l’empat era a tocar, a sota la cistella el pivot local va cometre passes quan intentava desempallegar-se del seu defensor. Fer falta era una obligació per als locals en l’atac següent, i els del Baix Llobregat van aprofitar-ho per anotar un dels dos tirs lliures des dels 4,60 i fer créixer l’avantatge fins als 3 punts (63-66). L’atac bagenc següent tampoc va acabar amb cistella i, de nou, l’equip local es va veure forçat a cometre falta, i en aquesta ocasió els visitants no van perdonar i van anotar els dos tirs lliures que van posar punt final al partit.

El poc encert va penalitzar els locals durant tot el partit i, juntament amb algunes errades incomprensibles, els van impossibilitar la victòria. Els bagencs mesuraran les forces el dia 17 a La Salle en el seu darrer partit de l’any. El Nou Bàsquet Olesa suma, amb aquesta, la setena victòria del curs i rebrà el mateix dia el Natació Terrassa.