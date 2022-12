Reeixida desena edició del Ciutat de Manresa

La zona esportiva del Congost va acollir, diumenge, la 10a edició del Ciclocròs Ciutat de Manresa. Un total de 313 ciclistes van prendre part a la tretzena de les quinze proves que configuren el calendari de la Copa Catalana. El ciclista olímpic Jofre Culell es va imposar a la categoria Elit de l’anomenada la Catedral del ciclocròs català (1 hora, 1 minut i 13 segons). Rere seu es van classificar Tomàs Misser, campió del món de ciclisme de muntanya en la modalitat de descens (M 35), amb una marca d’1 hora, 1 minut i 58 segons i David Lozano, set vegades campió d’Espanya cadet, juvenil i sub-23 de l’especialitat (1 hora, 3 minuts i 38 segons). El manresà David Pons va signar la catorzena posició final (1 hora, 7 minuts i 7 segons). Nou ciclistes van competir per vèncer a la categoria Elit femenina. La guanyadora va ser Blanca Vallès (45 minuts i 57 segons). Jordina Muntadas (47 minuts i 10 segons) i Nicole Castillo (47 minuts i 32 segons) la van flanquejar en el podi.

Pel que fa a la resta de categories, Adrià Franquesa va ser el millor entre els ciclistes sub-23 (1 hora, 5 minuts i 13 segons). Per la seva banda, Pau Magrià va dominar la categoria júnior masculina (40 minuts i 57 segons) i Marta Cano la femenina (45 minuts i 26 segons). Per últim, remarcar que el navassenc Josep Chavarría va ser més ràpid i hàbil que tots els seus oponents a la competició reservada per als ciclistes Màster 30 (1 hora, 4 minuts i 40 segons). Una cinquantena de voluntaris van contribuir a l’èxit de la prova organitzada per l’Esport Ciclista Manresà.