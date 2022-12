El Catalunya central femení, la unió del Manresa Rugby Club i l'Osona RC, va aconseguir la segona victòria consecutiva aquesta temporada en derrotar el Castelldefels a domicili (17-26) en un partit que va ratificar les bones sensacions de la jornada anterior.

El conjunt bagenc-osonès es va avançar amb un assaig de Maria Sort igualat immediatament per les locals. Els primers quaranta minuts es van cloure amb el 5-5 al marcador, preludi dels moviments de la represa. L'equip de casa es va avançar per única vegada amb el 10-5 però, tot i jugar molts minuts en inferioritat, el Catalunya Central va capgirar el marcador amb un assaig d'Alba González, completada per Maria Prat (10-12). L'avantatge visitant es va consolidar amb un nou assaig i tranformació del tàndem Sort-Prat per al 10-19, al minut 67.

L'equip de casa va recuperar l'esperança amb un nou assaig i transformació, però les viistants van respondre amb un segon assai gde González, ratificat per Prat amb el 17-26 final.

L'equip de la Catalunya central va jugar amb Ona Roca, Brenda Dos Ramos, Victòria Silveira, Raquel Martínez, Joana Pujolar, Nabia Adillon, Marina Bertrán, Lara Ventura, Meritxell Pujolassos, Meritxell Esturi, Sara Cruz, Maria Prat, Maria Sort, Meritxell Molina, i Núria Jordà. També van participar: Claudia Rojano, Alba González, Cristina Elié i Virginia Arranz

En aquesta jornada, l'equip masculí va descansar però dos més sí que van disputar els seus partits. El Catalunya central sub-16 va vèncer a Cornellà per 0-72 i el sub-14, va caure a Vilanova per 29-22.