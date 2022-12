La intensitat i l'efectivitat de l'AE Prat durant el primer període aboquen el CE Manresa a encaixar la segona derrota consecutiva (3-1)

El Centre d'Esports Manresa ha encaixat aquest migdia la segona derrota seguida al Municipal de Sagnier, el feu de l'AE Prat (3 a 1). Els blanc-i-vermells no han pogut atutar durant la primera meitat el joc que generaven per l'interior els mitja puntes del conjunt del Baix Llobregat i dues genialitats del davanter local Elhadji Bandeh han propiciat el 3 a 0 que registrava el marcador al descans.

Tot i això, els manresans no han protagonitzat un mal inici de partit i una centrada de Salva com a extrem dret envers Noah (min 2) ha provocat el primer córner favorable als blanc-i -vermells però, en el servei, malauradament, la rematada enverinada de Putxi s'ha estavellat en el cos de Javi López quan es dirigia a porteria (min 3). En contraposició, la jugada posterior al primer servei de cantonada favorable a l'AE Prat ha originat l'1 a 0 materialitzat per Albert Martí. L'avantatge ha esperonat els amfitrions que han superat una vegada rere l'altre l'entramat defensiu dels visitants per l'interior.

A més, Elhadji Bandeh ha aprofitat una passada d'Albert Martí per marcar un golàs (2 a 0) des de la creueta superior dreta de l'área de penal manresana (min 18). En els següents minuts, el porter Carles Craviotto ha evitat un gol olìmpic de Joel Priego (min 22) i ha conjurat un perillós servei de falta lateral executat per Marc Martìnez (min 28). Per últim, una assistència d'Elhadji Bandeh (min 43) ha habilitat Uri González per sentenciar la confrontació (3 a 0).

A la represa, el CE Manresa ha mostrat una versió més competitiva i Javi López (minuts 50 i 94), Adrià Casanova (min 64) i Joel Priego (min 83) han obligat Carles Craviotto a lluir-se. El blanc-i-vermels han minimitzat la diferència a l'electrònic mitjançant un gol en pròpia porteria del local Valentín Merchán (miin 89). El CE Manresa davalla fins a la cinquena posició.