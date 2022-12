Tercer triomf del Levante Las Planas de la santvicentina Júlia Mora i la vilanovina Laura Martínez, tres punts que li permen agafar aire en una zona baixa que dissabte va registrar la derrota del Vila-real a casa contra l’Sporting Huelva per 2-3 i que avui ha deparat el triomf de l’Alabès davant el Sevilla per 2-0. El gol d’Irina Uribe a la mitja hora de joc ha estat suficient per obtenir la victòria en un camp difícil.

Júlia Mora, la jugadora de Sant Vicenç de Castellet que acostuma a ser titular en l’onze del conjunt de Sant Joan Despí, ha estat un dels pilars defensius del Levante Las Planas, sobretot en el tram final del partit, quan més han insistit les tinerfenyes a la recerca de l’empat. Laura Martínez ha estat un gran suport al mig del camp de les catalanes, i ha estat substituïda gairebé al final del matx, per Akaba.

Dissabte vinent, a les 12 h, el Levante rep el Vila-real en un altre partit de gran importància entre dos equips de la part baixa de la classificació. L’Alhama, que ahir va caure al Johan Cruyff per 4-0 davant un Barça que va fer moltes rotacions, està bastant despenjat amb només una victòria en 12 jornades, i si no reacciona té molts números per ocupar una de les dues places de descens. L’altra, les de Sant Joan Despí intentaran evitar-la.