Les quatre jugadores de la Catalunya central que van jugar amb els seus equips aquest cap de setmana van sumar dues victòries de molta importància per a la consecució dels seus objectius. El Llevant es va imposar al Reale Arena de la Reial Societat per 3-4 en un partit amb la monistrolenca Núria Mendoza i la fruitosenca Paula Fernández en l’onze inicial i va sumar tres punts de gran vàlua en la pugna per entrar a la propera Lliga de Campions. El Levante Las Planas, amb la santvicentina Júlia Mora i Laura Martínez, de Vilanova del Camí, va guanyar el Granadilla a Tenerife per 0-1 i va agafar aire en la lluita per assolir la permanència.

La visita a Sant Sebastià estava marcada en el calendari del Llevant perquè les de Natàlia Arroyo són un dels rivals a conquerir una de les tres places que porten a la Champions. I el partit no va començar gaire bé per a l’equip de Mendoza i Fernández. Aprofitant una jugada d’Eizagirre, Jensen va rematar a boca de canó, en el minut 5. Però Alba Redondo va demostrar per què és una de les jugadores més en forma del campionat i va empatar cinc minuts després superant Lete. En un partit amb moltes ocasions, gols i jugat amb una gran intensitat, el Llevant es va avançar al 35 en un contracop culminat per Mayra després de creuar mig camp en solitari. La Reial Societat, que la jornada anterior va estar a punt d’empatar en la visita al Barça, va tenir diverses ocasions però va topar amb una gran Tarazona, la portera de només 18 anys. En el 77, però, el partit es va tornar a equilibrar quan Gaby va rematar un refús després d’una falta. L’alegria basca va durar un minut. Ramírez, novament protagonista, va cavalcar per la dreta i va deixar la pilota franca a Pinto per fer el 2-3. En el minut 89, Redondo va centrar des de la línia de fons i Etxezarreta va marcar a la seva porteria. Mirari, en l’últim instant del descompte, va escurçar distàncies però el duel estava decidit. Pas endavant del Levante LP El tercer triomf del curs del Levante Las Planas, que va aconseguir l’ascens la temporada passada, va arribar ahir al migdia a Tenerife. El conjunt de Ferran Cabello es va imposar per 0-1 al Granadilla, que enguany ha baixat el rendiment que la temporada passada el va deixar a les portes d’Europa. Les de Sant Joan Despí, amb Mora i Martínez en l’onze titular, van fer bo el gol d’Irina Uribe a la mitja hora de joc i van saber defensar amb encert l’assetjament de les locals, a qui els mals resultats han portat a competir per evitar caure a la cua de la classificació. El paper de Mora va ser decisiu a la rereguarda, mentre que Martínez va ser un suport infatigable al mig del camp i va ser substituïda en el tram final. La derrota del Vila-real a casa per 2-3 contra l’Sporting de Huelva fa guanyar una posició a les catalanes, que dissabte al migdia reben, precisament, el conjunt groguet. Amb l’Alhama despenjat després de perdre 11 partits en 12 jornades, la segona plaça de descens és l’objectiu a evitar per un grup d’equips que inclou l’Alabès, botxí del Sevilla per 2-0. Les murcianes de l’Alhama van perdre al camp del Barça, en un partit jugat dissabte a la tarda on el tècnic Jonathan Giráldez va fer rotacions. Tot i tenir nombroses ocasions, les blaugrana van fer només quatre gols. Pina va obrir el marcador, Paralluelo va marcar de falta, Bruna Vilamala va tornar a golejar després d’estar més d’un any lesionada i Oshoala va tancar el compte amb el 4-0. El derbi madrileny de Valdebebas entre el Reial i Atlètic no es va decidir fins al 83, quan Kathellen Sousa va rematar de cap a la sortida d’un córner i va batre Gallardo. Les blanques es consoliden al segon lloc després d’un pols igualat (1-0) i ara, igual que el Barça, ajornen el partit de la propera jornada per preparar la Champions.