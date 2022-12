El Llevant de les futbolistes bagenques Núria Mendoza i Paula Fernández va sumar tres punts més en la llarga cursa per assolir una plaça per a la propera Lliga de Campions, en derrotar el Madrid CFF, equip revelació de la primera part de la temporada, per 2-1. Les jugadores de Sánchez Vera s'alcen fins al segon lloc de la classificació aprofitant que ni el Barça ni el Madrid van disputar els seus partits de la 13a jornada per poder preparar els duel europeus d'aquesta propera setmana.

Les valencianes es van avançar amb un gol d'Érika González de penal al minut 23, però l'alegria va durar poc a les locals perquè Gabi Nunes va empatar molt aviat, només quatre minuts després. El matx va ser molt igualat, però el Llevant va trobar la recompensa al seu treball en el minut 74 quan Alharilla, que fa un mes va tornar a jugar després de ser mare, va establir el 2-1 definitiu. Alba Redondo, màxima golejadora de la Lliga F, no va marcar però va tornar a ser decisiva: va provocar el penal i va assistir la seva companya en el gol del triomf local.

En els darrers minuts, les madrilenyes van intentar rescatar almenys un punt, però primer van topar amb la monistrolenca Mendoza, que va refusar sobre la línia un córner de Bonsegundo que anava directe a porteria, i després el pal, que es va interposar en el camí d'una rematada de Kundananji.

El Llevant suma ara 29 punts, si bé el Real Madrid, que figura tercer, encara té dos partits pendents. De fet, les blanques, que s'havien d'enfrontar a casa amb la Reial Societat, i el Barça, que havia de visitar el València, van ser exonerats de disputar aquesta jornada perquè poguessin preparar els seus partits de la darrera jornada de la fase de grups. Les de Toril, però, ja estan eliminades i el duel contra el Vilaznia serà de tràmit, mentre que el Barça necessita guanyar el Rosengord al Camp Nou (dimecres, 21 h) per consolidar el primer lloc per davant del Bayern.

A la part alta de la classificació s'hi manté també l'Atlètic de Madrid, que va necessitar dos gols de Marta Cardona en el darrer alè (90-92) per guanyar per 2-1 un Betis que s'havia avançat feia només quatre minuts, amb una diana de Babajide.

Gols i polèmica a Sant Joan Despí

La jornada 13 de la Lliga F va començar moguda en un duel de la zona baixa que va tenir de tot, gols, expulsions, intensitat, alguna picabaralla i repartiment final de punts. El Levante Las Planas i el Vila-real van empatar 2-2 en el duel jugat a Sant Joan Despí, un resultat que permet el conjunt de la santvicentina Júlia Mora i la vilanovina Laura Martínez continuar fora de les places de descens.

Les visitants van donar el primer cop quan Sheila Guijarro va transformar un penal en el minut 42, establint el 0-1 amb que el partit va arribar al descans. Just abans que les jugadores agafessin el camí del vestidor, però, el Vila-real es va quedar amb 10 per doble amonestació de Claudia Iglesias.

El conjunt del Baix Llobregat va sortir amb empenta i va donar la volta al marcador amb gols d'Uribe i Martín-Pozuelo, aquest darrer en un llançament de falta magistral. Amb els entrenadors d'un i altre equip -Ferran Cabello (minut 42) i Sara Monforte (45+4)- expulsats, el partit va continuar en un to de gran intensitat, Quan les catalanes semblava que obtindrien tres punts contra un rival directe en la pugna per la permanència, Guijarro va marcar el seu segon gol i va posar la X al marcador final d'un partit en que les protestes i les queixes cap a l'àrbitra Elisabeth Calvo van ser nombroses.

El cuer Alhama va agafar aire i es va imposar l'Alabès per 3-1 en un altre pols entre dos rivals de la part baixa de la classificació, mentre que l'Sporting Huelva va salvar un punt davant el Granadilla (2-2) amb dos gols en el temps de descompte d'Ojeda (minut 93) i Gey (96) que van igualar els de Blom.