Esportcat impulsa, del 2 al 5 de gener, Totesport, el primer espai lúdic de l’esport femení, destinat a infants i joves.

Sota el lema "Entre totes, joc", l’INEFC Barcelona acollirà aquesta nova proposta esportiva i lúdica, on clubs i esportistes referents de l’esport femení ensenyaran a els més joves les seves disciplines.

Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, ha explicat que “es tracta d’un projecte nou i transformador, on juguem amb dos objectius: donar a conèixer més esports a infants i joves i que, sobretot, s’ho passin bé, i, al mateix temps, fer visible la força de l’esport femení, generant noves referents”. En definitiva, una nova festa de l’esport per a totes i tots aquells que tinguin ganes d’obrir la mirada i conèixer noves modalitats. El projecte compte amb quatre padrines d’alt nivell: Núria Picas, Laia Palau, Maica Garcia i Laia Sanz. Totes elles, menys Laia Sanz, que estarà competint el Dakar, hi seran presents.

Durant els quatre dies que duri Totesport, les persones assistents tindran l’oportunitat de participar en activitats relacionades amb els esports. Jugaran, competiran i, fins i tot, podran tecnificar-se, però també tindran l’opció de participar en activitats menys convencionals, com simulacions, activitats amb realitat virtual i, fins i tot, escapes rooms. L’objectiu és apropar al màxim l’esport des de diferents vies.

Aparador del talent femení

Totesport, organitzat conjuntament amb l'Associació JoDiC, i amb la col·laboració de SX3 (el nou Super 3), serà un aparador del talent de l'esport femení, amb la participació d’una trentena d’entitats i clubs referents al país que compten amb una llarga trajectòria. El públic tindrà l’oportunitat de jugar i descobrir tota mena d’esports des d’una nova mirada, amb esportistes femenines com a referents de cada modalitat, entre les quals hi haurà handbol, futbol, bàsquet, atletisme, corfbol, rugbi i gimnàstica, entre d’altres.

Els pavellons de l’interior de l’edifici de l’INEFC Barcelona acolliran una vintena d’activitats i comptaran amb un espai perquè el públic pugui conèixer les referents femenines de l’esport català. A l’exterior, hi haurà espai per a les activitats escolars, que es programaran al matí, mentre que a la tarda es faran activitats de promoció de diferents disciplines i sessions de tecnificació.

Fer visible força de l’esport femení

Durant l’acte de presentació, que va tenir lloc el passat 2 de desembre al mateix INEFC Barcelona, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física va vincular el nou espai lúdic amb “Entre totes, tot”, la primera gran trobada de l’esport femení català. Segons Anna Caula, "agafem l’estela d'"Entre totes, tot" on vam mobilitzar més de 4.000 persones a Tarragona el setembre passat i vam aconseguir generar una imatge molt potent que, fins llavors, no s’havia vist mai. Volem que la roda no pari de girar i, per aconseguir-ho, cal que establim la complicitat de totes i tots”.

Caula va afegir que “que, des del Govern, entenem l’esport com un dels pilars bàsics del nostre país. Volem que vingueu, jugueu i gaudiu”.

La waterpolista del CN Sabadell Maica Garcia va apuntar que “l’esport és salut i ajuda a inculcar uns valors importants des de ben petites”. Per la seva part, la corredora de muntanya Núria Picas va explicar que “és una oportunitat fantàstica de conèixer noves modalitats i ajudar a trencar tòpics i entendre que l’esport no va de gènere, sinó de persones”. Finalment, Laia Palau, ara directora esportiva de l’Uni Girona, va reconèixer que “és un honor i una responsabilitat donar suport a un projecte que ajudi a generar referents”.

Clubs i federacions participants

Fins ara, el certamen té confirmada la participació dels següents clubs i federacions participants, que són referents al conjunt del país en l’esport femení: Club Atlètic Manresa i Federació Catalana d'Atletisme, Barça-CB Santfeliuenc, Uni Girona, Federació Catalana Beisbol i Softbol, Massi Tàctic Women Club, FC Barcelona, FC Levante Las Planas, EGIBA, Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres, BM Granollers, Club Junior 1917, CN Sabadell, Hoquei Club Rubí Cent Patins, Club Esportiu Barcelona Tsunamis, Club Rugby Sant Cugat, Vic Tennis Taula, Club Tennis Taula Ganxets de Reus, CV Sant Cugat, Reial Club Marítim Barcelona. A més també hi haurà representació de la Federació Catalana de Hockey, la Federació Catalana de Patinatge, la Federació Catalana de Pentatló Modern, la Federació Catalana de Vela, la Federació Catalana de Korfbal, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, la Federació Catalana d'Esgrima, la Federació Catalana de Tennis i la Federació Catalana de Pàdel.

Les entrades es poden aconseguir de manera anticipada a la web entretotesjoc.cat i, en aquest cas, seran gratuïtes. El preu en taquilla és de 3€ per tiquet individual i 5€ en família. En el cas de fer-ho en línia, cal definir la data i la franja horària en què es voldrà assistir a l’espai lúdic. Totesport es durà a terme a l’Anella Olímpica de Montjuïc, a les instal·lacions de l’INEFC Barcelona del 2 al 5 de gener de 2023. Els dies 2, 3 i 4 de gener el certamen obrirà de 10 a 20 hores, mentre que el dia 5 ho farà en horari de matí, de 10 a 14 hores.