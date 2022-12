El Restaurant la Barca FS Monistrol va cedir contra l'ENFAF Andorra la setena derrota en onze jornades de lliga disputades al grup 2n de la Tercera Divisió Nacional (3 a 4). Els bagencs van afrontar la confrontació amb nombroses baixes, entre les quals podem destacar les de Mohamed El Madani, Javi Lavado i Ibai Torné. Tot i aquesta adversitat, els jugadors de Juan Carlos Jáuregui van assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva davant una formació andorrana que va optar per parapetar-se en defensa a la seva pròpia pista. En aquest context, les puntuals però greus errades defensives dels amfitrions van ser decisives. Els visitants van aprofitar la primera per avançar-se a l'electrònic abans de consumir-se el quart minut de joc i l'expulsió per doble targeta groga del monistrolenc Salaheddine Ikan (minut 8) va facilitar el 0 a 2, materialitzat per Xavier Ibáñez un minut després.

Quan Francisco Rodríguez va marcar el tercer gol de l'ENFAF Andorra (min 17), el guanyador del partit semblava sentenciat. Només uns segons després, un jugador andorrà va tocar la pilota amb les mans dins l'àrea. El porter visitant va aturar la pena màxima executada per Marc Centelles, però no va poder conjurar la segona rematada del bagenc (1 a 3). La perseverança del Restaurant la Barca FS Monistrol a la represa va fructificar quan ja s'havia superat l'equador d'aquest segon període. Marc Centelles (min 34) i Francesc Rubio (min 36) van igualar el marcador i van donar obrir de bat a bat la possibilitats que els locals signessin el tercer triomf. No va ser així. Un gol en pròpia porteria de Pere Masats (min 39) , consolida els monistrolencs a la zona de descens (7 punts). Ensopegada del CFS Esparreguera i victòria del Futsal Athletic Vilatorrada Després de segellar tres triomfs consecutius, el CFS Esparreguera va perdre a la difícil pista del segon classificat, el FS Salou (6 a 1). Els blanc-i-vermells van encaixar el primer gol dels tarragonins de seguida (min 3) i un doblet de Marc Fornós va situar un decebedor 4 a 0 a l'electrònic que Said Nour va minimitzar abans del descans (4 a 1). A la represa, els esparreguerins es van mostrar més competitius però no van poder evitar la golejada final. A hores d'ara, el CFS Esparreguera és novè a la taula classificatòria (15 punts). Per la seva banda, el Futsal Athletic Vilatorrada puja fins a la cinquena posició (19 punts) després de sotmetre el CFS Linyola (3 a 0). Guillermo David López Guille (min 4), Roger Torras (min 39) i Gerard Roca (min 40) van segellar la segona victòria seguida dels jugadors dirigits per Daniel López Borjas. El CEFS Santpedor es retira de la competició per manca de jugadors Després de no poder presentar-se a la pista del FS Salou el diumenge, 11 de desembre, l'Esmebages CEFS Santpedor va formalitzar el divendres, 16 de desembre la retirada del primer equip de l'entitat de la Tercera Divisió Nacional. Tal com assenyala el tècnic del conjunt santpedorenc, Lino Andrés Gil "a hores d'ara, només mantenien el seu compromís amb el projecte sis dels jugadors que van iniciar la competició: Jordi Rodríguez, porter, Pere Aran, Pol Flotats, Iván Martín, David Moral i Jan Serrano. No podíem afrontar els dos terços de la lliga que encara s'han de jugar amb una plantilla tan reduïda. Per això, hem optat per retirar el primer equip i centrar-nos en formar els jugadors que militen al filial". Sens dubte, el nou projecte esportiu del CEFS Santpedor no ha reeixit. La fitxa tècnica. Restaurant la Barca FS Monistrol. Marc Miquel (p), Miquel Martínez, Francesc Rubio, Pere Masats i Marcel Gimeno -cinc inicial-, Salaheddine Ikan, Marc Centelles, Roger Bordonada i Javi Castaño (p). ENFAF Andorra. Xavier Josep Pla (p), Óscar Sansegundo, Francisco Domínguez, Arnau Rodríguez, Guillem Castro, Aarón Guirao, Xavier Ibáñez, Aleix Bové, Omar Debboun, Cristian Gonçalves, Sandro Gutiérrez i Joel García (p). Àrbitres. Jordi Carol Magriñà i Ramon Martínez Martín. Van expulsar amb targeta vermella directa el visitant Xavier Ibáñez (min 17). Van excloure per doble targeta groga els monistrolencs Salaheddine Ikan (minuts 7 i 8) i Marc Miquel (minuts 17 i 28) i l'andorrà Gerard Barrufet (minuts 18 i 37). Van amonestar els locals Marcel Gimeno (min 26), Marc Centelles (min 30) i Pere Masats (min 38) i els visitants Arnau Rodríguez (min 17), Sandro Gutiérrez (min 17) i Francisco Domínguez (min 36). Gols. 0-1 Omar Debboun min 4, 0-2 Xavier Ibáñez min 9, 0-3 Francisco Domínguez min 17, 1-3 Marc Centelles min 17, 2-3 Marc Centelles min 34, 3-3 Francesc Rubio min 36 i 3-4 Pere Masats (en pròpia porteria) min 39.