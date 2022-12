Dos bagencs i un igualadí jugaran a la Kings League de Gerard Piqué

La capacitat de l’excentral del Barça i de la selecció estatal Gerard Piqué per idear noves competicions esportives o per reestructurar-ne d’altres de preexistents és coneguda per tothom. No endebades, va concebre el nou format de la centenària Copa Davis de tennis i la seva empresa Kosmos en va assumir l’organització el 2019. El barceloní també va fer d’intermediari per tal que la Supercopa d’Espanya de futbol es jugués a l’Aràbia Saudita des de l’edició celebrada el gener del 2020.

La darrera iniciativa de Gerard Piqué és crear una lliga de futbol 7 d’streamers conjuntament amb l’exporter del Reial Madrid CF Iker Casillas, l’exdavanter del Barça i de la selecció argentina Sergio Kun Agüero i el seu íntim amic i youtuber Ibai Llanos Garatea, la Kings League, la Lliga dels Reis. El campionat disposa d’un acurat reglament de disset pàgines que es pot descarregar al lloc web de la competició (www.kingsleague.pro). La primera edició la disputaran dotze equips capitanejats i liderats per personalitats de les xarxes socials com els streamers Ibai Llanos (Porcinos FC), Spursito (Rayo Barcelona), JuanSGuarnizo (Aniquiladores FC), Adri Contreras (El Barrio), Rivers (Pío FC), TheGrefg (Saiyans FC), Hermanos Buyer (XBuyer Team) i Perxitaa (Los Troncos FC), el discjòquei DJ MaRiiO (Ultimate Móstoles) i, fins i tot, un periodista, Gerard Romero (Jijantes FC), a més d’Iker Casillas (1K FC) i Sergio Kun Agüero (Kunisports). Els líders de cadascun dels equips rebran el nom de president. Lògicament, Gerard Piqué ostentarà el càrrec de màxim dirigent de la competició, és a dir, exercirà de Javier Tebas (LFP) de la nova Kings League. La competició, patrocinada pel popular portal de recerca de feina InfoJobs, constarà d’una fase regular d’onze jornades i d’un play-off final al qual accediran els vuit millors classificats. Tots els partits es jugaran a la mateixa seu, el complex esportiu Golagol de l’Hospitalet de Llobregat i es retransmetran en directe i de forma gratuïta pel canal oficial del campionat, adscrit a la plataforma Twitch. Els partits d’una mateixa jornada, els quals constaran de dues parts de 20 minuts, es jugaran un rere l’altre els diumenges a la tarda, a partir de les 16 hores. La primera jornada es disputarà el proper diumenge, 01 de gener. Un draft per configurar els equips Tal com detalla el porter del CE Navàs (Segona Catalana) i d’Ultimate Móstoles Iu Morral, "els promotors de la competició van prendre la decisió que el president de cadascun dels equips triés un entrenador". Per exemple, el tècnic de Kunisports (Sergio Agüero) és l’exjugador del RCD Espanyol i del CD Tenerife Andrés Martín Posse i el de Jijantes FC (Gerard Romero) Marc Carmona, exentrenador del Barça de futbol sala. Les plantilles de cada formació consten de dotze jugadors. Deu es van destriar en un draft que es va fer dimarts a la nit i els altres dos corresponen a futbolistes de lliure elecció o wild cards. Així doncs, el vilomarenc Jonathan Soriano jugarà amb el Jijantes FC de Gerard Romero; Raúl Tamudo defensarà els colors del Porcinos FC d’Ibai Llanos i el porter del CD Alcoià Juan José, que les tres darreres temporades ha defensat la porteria del CD Alcoià (Primera Divisió RFEF) amb reeixides actuacions a la Copa del Rei contra el Reial Madrid CF, s’ha compromès amb El Barrio d’Adri Contreras. Dos bagencs (el porter del CE Navàs Iu Morral i el davanter del Club Gimnàstic de Manresa Lautaro Nicolás Villa) i un igualadí (el mig centre Goran Ehsan Pernía) van ser escollits dimarts a la nit en el draft de la competició i militaran, respectivament a l’Ultimate Móstoles, 1K FC i XBuyer Team. Iu Morral, de 22 anys, assenyala que "per presentar candidatura al draft, els interessats vam haver d’omplir un formulari a través d’una aplicació d’InfoJobs i adjuntar un vídeo d’uns trenta segons en el qual havien de quedar paleses les nostres capacitats i habilitats futbolístiques". El navassenc explicita que "més de 13.000 futbolistes van fer aquest tràmit". Els organitzadors de la competició van fer una tria per reduir el número de candidats a 220. "Aleshores, van convocar-nos per fer una sessió d’entrenament el diumenge, 4 de desembre. D’aquí van sortir els 170 futbolistes que van accedir al draft". Una cinquantena, de moment, s’han quedat sense equip. Iu Morral no s’esperava "ser escollit tan aviat, a la segona ronda. Els organitzadors de Kings League demanen compromís als porters i jugadors triats. Seran entre onze i catorze tardes de diumenge, més algunes sessions d’entrenament intersetmanals". El jove porter ha analitzat el calendari del CE Navàs i el d’Ultimate Móstoles i considera que "podré assistir a tots els compromisos d’ambdues formacions". Diumenge, comença l’espectacle!