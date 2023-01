El manresà Gerard Farrés ha vist aquest dissabte com la distància que el separava del primer classificat del Dakar en vehicles SSV de la categoria T4 es reduia de 27 minuts a poc més d'11. Tot i que ell no ha fet la millor etapa que se li recorda, amb una sisena posició parcial, ha tret partit dels problemes que ha tingut el fins ara líder de la cursa, el seu company d'equip a South Racing, el brasiler Rodrigo Luppi. El pilot sud-americà ha quedat 28è de l'etapa, a més de 40 minuts del vencedor, el lituà Baciuska, i ha baixat al sisè lloc de la general, a 20 minuts del bàltic, nou líder, i nou per darrere de Farrés.

Aquesta situació provoca un embús al capdavant de la classificació, en què Farrés té per davant Baciuska i dos dels Goczal, Erik i Marek. L'altre Goczal, Michal, és cinquè,a 18 minuts, i llavors ja ve Luppi. El millor del cas és que el bagenc és el primer del seu equip, tot i l'acord que hi ha amb el Red Bull del nou líder, i això li ha de permetre tenir la llibertat de moviments de la qual no va gaudir l'any passat i que aleshores el va obligar a entregar la victòria final al seu company Austin Jones. Torrallardona, molt sòlid L'altre pilot que es troba en les primeres posicions de la general és Moi Torrallardona, que forma equip amb Mitchel van den Brink i Jarno van de Pol al Team De Rooy. Després de la victòria d'etapa de divendres, aquest dissabte han estat quarts, a sis minuts de Van Kasteren, qui ara és tercer de la general. L'equip del petit dels Van den Brink segueix sisè, a només dos minuts del cinquè d'una classificació que torna a dominar el txec Loprais, que li ha pres el lideratge a Martin, el pare de Mitchel, per dos minuts. Per la seva banda, el camió d'assistència d'Àlex Aguirregaviria, Francesc Salisi i Jordi Perera ha obtingut un destacat lloc 22 i ara és 33è a la general La jornada no s'ha disputat en motos, ni en quads, per cansament generalitzat, i sí en cotxes. El saudita Al Rajhi ha guanyat la jornada i Al Attiyah lidera amb mà de ferro. Carles Checa continua fent un molt bon ral·li i és 22è després del 20è lloc d'aquest dissabte. És, de llarg, el millor del nou projecte Astara, després dels problemes de Laia Sanz, que és 82a, i del lloc 136 de Sergio Vallejo. De la resta, 17è lloc d'etapa per a Przygonski i l'igualadí Monleón, que continuen lluny dels primers, en 41a posició, i 25a per a un Isidre Esteve que s'ha declarat amb "bones sensacions" en l'inici de la jornada marató, que finalitza diumenge. En clàssiques, Pedregà ha estat 47è i és 27è a la general.