Gerard Farrés ha dit aquest dijous adéu a les seves possibilitats de repetir podi en la categoria SSV T4 al Dakar. El manresà ha vist com se li trencava un electroventilador, una peça que no se sol avariar mai i de la qual no se sol portar recanvi. Per aquest motiu, el seu vehicle ha anat perdent aigua per l'excessiu escalfament i tant ell com el seu copilot, Diego Ortega, han hagut d'anar parant i posant-ne per evitar quedar parats. Amb tot el tragí, han perdut 59 minuts i 42 segons respecte del guanyador d'etapa i líder de la prova, Rokas Baciuska. Han baixat al cinquè lloc de la general, a 52 minuts del podi i, tret de desgràcia en dos dels corredors que els precedeixen, no podran estar entre els tres primers en la meta de diumenge a Dammam.

Ha estat una autèntica llàstima, ja que Farrés havia guanyat l'etapa de dimecres i estava molt a prop dels dos primers classificats. En la general, ara Baciuska té 4.17 sobre Eryk Goczal. Tots dos porten copilots catalans, Oriol Vidal i Oriol Mena, respectivament. A més, Farrés ha estat superat pel seu company Jeremías González, que ara és el millor de Can-Am South Racing, amb més de 16 minuts sobre el bagenc. Commoció en els camions En la categoria de camions, el vehicle de Mitchel van den Brink, Jarno van de Pol i el bagenc Moi Torrallardona ha avançat una posició després de la trista retirada del txec Ales Loprais. Dimecres, va atropellar un espectador italià que s'amagava darrere d'una duna per fer una fotografia i va decidir no continuar a la cursa. Aquest dijous, però, l'equip del bagenc ha tingut molts problemes i ha baixat fins al cinquè lloc de la general, a gairebé una hora del quart i amb poques possibilitats d'accedir ja al podi. La lluita se centrarà ara entre dos Iveco-De Rooy, el de Janus van Kasteren i el del pare de Van den Brink, Martin, que és a 1 minut i 12 segons. Caldrà veure quin dels dos fa valer la qualitat de líder de l'escuderia, ja que es troben en equips diferents. Per la seva banda, els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Parera i l'igualadí Francesc Salisi van ser 29ens i són 26ens amb el seu camió d'assistència d'FN Speed. Problemes per a Esteve En la categoria de cotxes, qui ha tingut problemes ha estat Isidre Esteve, que ha estat 44è de l'etapa, a 3 hores i 26 minuts del guanyador, Sébastien Loeb. En canvi, bon dia per a Kuba Przygonski i l'igualadí Armand Monleón, onzens del dia i que pugen al 21è lloc de la general. Sense els problemes dels primers dies haurien fet un gran Dakar. També bona jornada per a Carles Checa i Marc Solà, que ara són 23ens de la general i encara podrien guanyar un lloc d'aquí al final. Han estat 27ens del dia. Després de la jornada, Checa ha explicat que "estem molt satisfets perquè s'han solucionat els problemes d'ahir. El cotxe ha funcionat bé, tot i que al principi variaven els paràmetres de les pressions. Després s'ha estabilitzat. Amb el Marc hem fet una gran feina damunt de les dunes, alguna de les quals feia més d'un quilòmetre d'alçada. Hem jugat bé amb les pressions, agafant bé la línia. Era com una ratera plena de trampes. Les hem anat esquivant i, tot i que ens hem quedat dos cops atrapats, ha estat lleu. Gràcies a l'equip Astara, als mecànics, que no han dormit en tota la nit. Avui la feina està dedicada a ells". En la general, Nàsser al Attiyah té 1 hora 21 minuts sobre Lucas Moraes i una i mitja respecte de Loeb. En motos, Luciano Benavides ha guanyat l'etapa. Skyler Howes és el líder, amb 28 segons sobre Toby Price i 2.44 respecte de Kevin Benavides.