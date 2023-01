L'Iveco que condueix Mitchel van den Brink i copiloten Jarno van de Pol i el bagenc Moi Torrallardona finalment no pujarà al podi del Dakar en la categoria de camions si en la darrera jornada no hi ha un cop d'efecte superior al que s'ha produït avui en la penúltima etapa del ral·li, un traçat de 675 km entre Shaybah i Al-Hofuf (Aràbia Saudita), dels quals 154 km han estat cronometrats. Janus van Kasteren (Iveco) continua líder després de controlar els seus rivals en un dissabte marcat pels problemes de Martin Van den Brink, pare de Mitchell, que ha perdut més de dues hores i la segona plaça de la general en benefici de Martin Macik (MM Technology), vencedor de l'etapa.

CLASSIFICACIÓ DE CAMIONS ETAPA 13. Shaybah-Al-Hofuf, 675 km (154 km d'especial) 1. Martin Macik (MM Technology) 3.02.43 2. Janus van Kasteren (Iveco) a 3.25 3. Jaroslav Valtr (Tatra) a 10.31 4. Pascal de Baar (Riwald) a 14.56 5. Richard de Groot (Firemen) a 16.11 6. Mitchel Van den Brink (Iveco) a 25.08 19 Martin Van den Brink (Iveco) a 2.13.25 37 Àlex Aguirregaviria (FN Speed) a 19.57.17 GENERAL 1. Janus van Kasteren (Iveco) a 52.38.58 2. Martin Macik (MM Technology) a 1.16.42 3. Martin Van den Brink (Iveco) a 2.43.03 4. Mitchel Van den Brink (Iveco) a 4.08.23 5. Jaroslav Valtr (Tatra) a 5.10.24 32 Àlex Aguirregaviria (FN Speed) a 279.26.21

Martin van den Brink ha afrontat l'etapa en la segona plaça de la general, a 33 minuts i 3 segons de distància de Van Kasteren. En el primer control, però, ja perdia més de 27 minuts i en el km 59 ha hagut de parar per un problema mecànic. A mesura que passaven els minuts, no tant sols s'anaven evaporant les possibilitats de lluitar pel títol sinó també la segona plaça, que finalment serà per Martin Macik si no hi ha un contratemps de darrera hora. Un cop solucionada l'avaria, el neerlandès ha arribat a meta amb gairebé dues hores i quart de desavantatge.

Per la seva part, Moi Torrallardona, un clàssic del Dakar, es quedarà sense podi. En l'etapa d'avui, el de Castellfollit del Boix i els seus companys han entrat sisens i no han pogut aprofitar els problemes de Martin van den Brink per assaltar el tercer lloc, que tenen a pràcticament una hora i mitja de distància.

El Dakar posarà demà diumenge el punt final amb una darrera etapa de 417 km i 136 km d'especial entre Al-Hofuf i Dammam, en la qual hi serà el trio de la Catalunya central format pels bagencs Àlex Aguirregaviria (conductor) i Jordi Perera i l'igualadí Francesc Salisi, que a hores d'ara ocupa el lloc 32 de la general integrats en l'equip FN Speed com a vehicle d'assistència.

Gerard Farrés assegura el cinquè lloc

El pilot manresà acabarà avui el Dakar amb el mal sabor de boca de l'avaria que dijous el va apartar de la lluita pel podi en la categoria SSV T4, però si res es torça tornarà a completar una participació en el ral·li tot terreny més famós del planeta. En una etapa guanyada per Eryk Goczal (Energylandia), Farrés ha arribat el 27è a tres quarts d'hora del vencedor (45.19), i es manté 5è, a 1.51.49, en una general que domina Rokas Baciuska (Can-Am).

En la categoria de cotxes, sisè triomf d'etapa consecutiu de Sébastien Loeb (Prodrive) -i setè en total-, fet que constitueix un nou rècord de la cursa superant les cinc victòries del finlandès Ari Vatanen en l'edició del 1989. Aquesta gesta, però, no ha d'impedir el cinquè triomf absolut del qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota).

A falta de l'última especial, el xeic avantatja en 1 hora, 21 minuts i 42 segons Loeb, que ha consolidat la segona plaça en allunyar-se del brasiler Lucas Moraes (Toyota).

A l'etapa, 7è lloc de Jakub Przygonski i el copilot igualadí Armand Monleón (X-Raid), 40è per Isidre Esteve (Repsol Toyota) i 44è per Carles Checa (Astara Team). En la general, s'intercanvien posicions: el fruitosenc és 33è i el d'Oliana 34è. Monleón és a la 19a plaça.