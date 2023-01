En un duel de golassos, els que han signat Joselu Mato, Enes Ünal i Javi Puado, l'Espanyol ha superat 1-2 el Getafe i s'ha emportat tres punts clau amb els quals ha abandonat els llocs de descens, ha acabat amb una ratxa de set partits consecutius sense conèixer la victòria i ha ficat el seu rival en un embolic.

L'equip de Diego Martínez necessitava punts amb urgència. L'empat gairebé no servia a l'Espanyol després d'acumular un excés de punxades que van provocar un coqueteig excessiu amb les places de Segona Divisió. El Getafe, un rival molt dur, era una presa molt llaminera a la qual igualar en punts per agafar moral de cara a futurs compromisos. I, amb incertesa, el conjunt perico ha aconseguit el seu objectiu. Amb un parell de golassos.

I és que el duel entre tots dos no ha pogut començar millor. Feia temps que no es veia tant d'espectacle seguit a l'estadi del Getafe, on a poc a poc s'ha anat recuperant el bon futbol després de gairebé mig curs ple de tedi. Mai aquesta temporada, en amb prou feines un minut i mig, ha passat res semblant al que han fet Joselu i Enes Ünal.

El primer cop l'ha clavat el davanter de l'Espanyol. Arribava en bon estat de forma, amb dos punts consecutius al Barcelona i al Girona, i ha tancat el cercle amb un xut espectacular des de 48 metres que ha deixat bocabadats els espectadors del Coliseum Alfonso Pérez.

Part de culpa del seu èxit l'ha tinguda Martin Braithwaite, que li ha robat la cartera a Luis Milla al centre del camp. El danès ha aconseguit per un instant una cosa complicadíssima, treure la pilota a Milla, que rares vegades concedeix aquest tipus d'errors als seus rivals. L'ímpetu de Braithwaite ha habilitat Joselu, que ha sorprès David Soria amb un xut espectacular gairebé des del centre del camp.

El golàs de Joselu, el desè que marca aquest curs a la Lliga Santander, tenia pinta d'enfonsar el Getafe. Un gol d'aquest calibre deprimeix qualsevol rival, però el conjunt blau ha respost ràpid, amb una altra diana espectacular, al minut i mig, obra d'Enes Ünal, que oposita a fitxar per l'Atlètic de Madrid.

El turc ha fet un fort xut espectacular des de la banda esquerra que ha entrat per l'esquadra contrària de la porteria defensada per Álvaro Fernández.

Tots els esquemes, les idees i qualsevol guió s'han enfonsat amb dos cops d'alt voltatge. L'Espanyol, que ha sortit amb quatre cares noves respecte al xoc que va empatar amb el Girona (Aleix Vidal, Javi Puado, Vinícius Souza i César Montes), ha somiat durant poc més d'un minut amb la idea de tancar-se darrere per defensar el gol de Joselu. Davant, el Getafe, gairebé amb els mateixos onze que van ser derrotats a Sevilla, ha respirat alleujat gràcies a l'empat d'Ünal.

Amb la resta de la primera part en joc, el Getafe, amb Milla al comandament, ha tingut més ganes de celebrar el segon per marxar amb avantatge al descans. Ha tingut dues ocasions clares, les dues sortides de la bota dreta de Milla, que ha llançat un parell de faltes enverinades que Enes Ünal i Omar Alderete han estat a punt d'aprofitar.

Cosa no ha agradat a Quique Sánchez Flores, que en la represa ha saltat al terreny de joc amb tres cares noves: Juan Iglesias, Munir El Haddadi i Gastón Álvarez han substituït Damián Suárez, Carles Aleñá i Alderete.

Només el paraguaià, amb molèsties físiques, ha estat un canvi obligat. Tal vegada, el tècnic del Getafe buscava més verticalitat i velocitat. No l'ha aconseguida, perquè l'Espanyol ha mantingut l'ordre fins a sorprendre de nou el seu rival. L'encarregat de fer-ho ha estat Javi Puado, que no ha volgut perdre's la cita amb els golassos al Coliseum i, a falta de mitja hora, s'ha apuntat un gran gol després d'una jugada espectacular.

Ha entrat per la zona esquerra del camp com una exhalació, ha deixat enrere Ángel Algobia, ha fet un túnel a Djené Dakonam dins de l'àrea i ha picat la pilota per sobre de Soria, que només ha pogut contemplar com aquesta entrava dins de la seva porteria. Puado ha celebrat el seu espectacular gol i a l'Espanyol li tocava tirar d'ofici per aguantar el marcador.

Quique no ha trigat a apostar per la seva recent adquisició, un altre migcampista creatiu com Gonzalo Villar. Ha sortit al camp gairebé alhora que Munir s'ha retirat lesionat. Ha entrat Mikel Latasa i amb tota la seva artilleria sobre el verd el Getafe ha intentat empatar per tots els mitjans. No ho ha aconseguit. S'ha encallat en el seu intent i ha perdut per apropar-se a l'abisme del qual surt l'Espanyol, que ha triomfat en la tarda dels golassos.

FITXA TÈCNICA

GETAFE-ESPANYOL, 1-1

Getafe: Soria; Damián (Iglesias, m. 46), Djené, Duarte, Alderete (Gastón, min. 46), Portu; Milla, Algobia (Gonzalo Villar, min. 64), Aleñá (Munir, min. 46) (Latasa, min.67); Borja Mayoral i Enes Ünal.

Espanyol: Álvaro Fernández; Aleix Vidal, César Montes, Cabrera, Óscar Gil; Vinícius Souza, Calero, Darder; Puado (Edu Expósito, min. 79), Joselu i Braitwaite.

Gols: 1-0, min. 6: Joselu; 1-1, min. 8: Enes Ünal; 1-2, el meu. 63: Puado.

Àrbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comitè Andalús). Ha mostrat cartolina groga a Duarte (min. 16) i a Gastón (min. 91) per part del Getafe i a Calero (m. 30), Cabrera (m. 33) i Montes (min. 52) per part de l'Espanyol.

Incidències: partit corresponent a la dissetena jornada de la Lliga Santander disputat al Coliseum Alfonso Pérez davant de 10.286 espectadors.