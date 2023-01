El Gran Canària i el València han completat aquest diumenge la llista de vuit equips classificats per a la fase final de la Copa del Rei, que es jugarà el mes vinent a Badalona i que se sortejarà aquest migdia. De la resta d'equips amb opcions, n'han quedat fora el Bilbao, que ha perdut amb el Barça, el Breogán, que ha fet el mateix a Madrid, i l'Obradoiro, tot i la seva espectacular victòria per 91-86 contra el Cazoo Bakonia.

El Gran Canària ha vençut justament en la pista en què jugarà aquesta competició. Ha derrotat el Joventut per 75-91 en un duel en qu`eha demostrat des de l'inici que s'hi jugava més. El 18-31 de parcial en aquesta fase de joc ha derivat en una distància que s'ha mantingut molt estable, tot i l'intent verd-i-negre de reacció a l'inici del tercer quart. El pivot Balcerowski, amb 18 punts, ha estat el millor del conjunt de Lakovic.

Pel que fa al València, la resta de resultats li deixaven l'opció de dependre d'ell mateix i no l'ha desaprofitada per vèncer el Casademont Saragossa per 88-76. L'equip d'Àlex Mumbrú ha trencat el partit en dues estrebades al primer i al tercer quarts i ha arribat a vèncer per 29 punts. En un joc molt coral, López Aróstegui ha estat qui ha valorat més, amb 20.

Tot i quedar fora, l'Obradoiro s'ha desfet del Baskonia de manera espectacular per 91-86, amb 25 punts d'un gran Robertson. Al migdia, abans dels partits de Badalona i València, ja havien quedat fora de competició el Bilbao, que ha caigut al Palau per 88-78, i el Breogán, sense opcions a Madrid (91-73).