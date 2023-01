El Reial Madrid i el Barça no podran repetir, per tercera vegada consecutiva i per cinquena en sis anys, un clàssic a la final de la Copa del Rei, que es disputarà entre els propers dies 16 i 19 de febrer a Badalona. Els dos favorits es trobarien les cares en una hipotètica semifinal, en cas que tots dos guanyin els seus partits de quarts, que es jugaran el primer dia de competició. L'altre equip català, el Joventut, els evitaria fins a la final, però tindrà un debut complicat contra el Baskonia.

D'aquesta manera, el Reial Madrid-València obrirà el foc el dia 16 a la tarda i el guanyador s'enfrontarà a qui guanyi el duel entre el Barça i l'Unicaja, el mateix dia. L'endemà, divendres, es jguaran els altres partits de quarts de final. El primer serà un interessantíssim derbi canari entre el Lenovo Tenerife i el Gran Canària i el segon enfrontarà el Joventut, l'equip amfitrió, amb el Cazoo Baskonia. El Baxi Manresa no serà present al torneig, com sí que ho va ser fa un any a Granada, però tindrà representació d'exjugadors i tècnics, començant per l'entrenador del Baskonia, Joan Peñarroya, i el de l'Unicaja, Ibon Navarro. També hi seran basquetbolistes coneguts a casa nostra com Sergi Llull, Adam Hanga, Yankuba Sima o David Kravish.