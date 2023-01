El Barça femení ha golejat aquesta tarda el Granadilla per 0-6 en un partit que s’ha jugat en un estadi mític per la història blaugrana: l’Heliodoro Rodríguez López, on l’equip masculí hi va guanyar dues lligues a principis dels anys 90 en sengles enfrontaments entre Tenerife i Madrid que van guanyar els locals. L’equip de Jonathan Giráldez ha sentenciat amb tres gols en 13 minuts, l’inicial de Pina i dos d’Oshoala que, abans de la mitja hora de joc ha firmat el hat trick. En el darrer instant del primer temps, Aitana, en una acció acrobàtica, ha fet el 0-5. A la segona part, les blaugrana han continuat dominant la possessió però ja només han marcat un gol més, Lucy Bronze de cap al darrer minut.

Un nou triomf del Llevant Els dos equips que acompanyaran el Barça a la propera edició de la Lliga de Campions seran el Real Madrid i el Llevant si es manté la tendència de les últimes setmanes. El Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza i la fruitosenca Paula Fernández va derrotar dissabte l’Alhama per 3-1, amb gols d’Érika (2) i Pinto, mentre que el Real Madrid va derrotar l’Athletic Club per 2-1, amb dianes d’Esther i Feller, replicades per Amezaga. Les valencianes tenen un punt i dos partits més que les blanques, que ja han deixat l’Atlètic de Madrid a 10 punts després que, aquest migdia, el Sevilla empatés al darrer minut (1-1) amb un gol d’Otermin que ha equilibrat el que mitja hora abans havia transformat Eva Navarro per avançar les matalasseres. En la lluita per la permanència, greu derrota del Levante Las Planas al seu feu de Sant Joan Despí contra el València per 0-3 (Anita, Martínez i Chacón). Les catalanes, però, encara són fora de les dues places de descens. La santvicentina Júlia Mora ha estat titular i la vilanovina Laura Martínez ha entrat al terreny de joc a l'inici del segon temps.