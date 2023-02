El 32 vegades campió del món de trial, el pierenc Toni Bou, ha arrencat el mundial de X-Trial, en pista coberta, amb una victòria al que es podria considerar el jardí de casa seva, el Palau Sant Jordi de Barcelona, on ja s'ha imposat en setze ocasions. Bou no ho ha tingut fàcil, però ha imposat la seva qualitat en la ronda final davant de Gabriel Marcelli, el seu company d'equip, i Jaime Busto. Adam Raga s'havia quedat fora de la final per temps.

D'aquesta manera, en les rondes eliminatòries Bou havia mostrat més dificultats de les inicialment previstes. En la segona, la que conduïa a la final, ha sumat cinc punts, segons ha declarat al final, "per pensar que era més fàcil del que després ha estat". Aquest fet ha provocat que sumés 5 punts, que l'avancessin Jaime Busto (1 punt) i Adam Raga (3) i que s'equiparessin amb ell el gironí Jeroni Fajardo i el britànic Toby Martyn, amb el francès Benoit Bincaz només un punt al darrere.

Però en la segona passada, un concentrat Bou ha fet només un punt de penalització i ha recuperat l'avantatge de Busto a qui, a més, ha superat per temps. El tercer lloc de la fina ha estat per al gallec Marcelli, que ha igualat amb Raga, que ha penalitzat sis punts en la segona passada, però ha vençut al pilot d'Ulldecona pel temps invertit.

Una final accidentada

La final ha tingut un inici no gaire previst. En el primer obstacle, Bou no ha calculat bé l'entrada i ha caigut enrere, amb la qual cosa ha penalitzat cinc punts, el mateix que Busto. Marcelli, en canvi, només n'ha perdut tres. El segon obstacle s'ha anul·lat perquè després de passar-hi Busto i Bou, una de les peces s'ha trencat i Marcelli no l'hauria afrontat en les mateixes condicions.

Ha estat en el tercer quan Bou ja s'ha situat a davant, en penalitzar un sol punt, per sengles fiascos dels seus rivals. Marcelli també ha fallat en el quart i Busto, en el sisè, l'ascens per les graderies del recinte. Ja com a guanyador, amb 7 punts, per 13 del gallec i 17 del basc, Bou ha celebrat amb el públic una victòria esperada abans de començar, però que li ha costat més de l'esperat. El proper dissabte, segona cursa, a Wiener Neustadt, a Àustria.