El partit que el CN Manresa havia de jugar ahir a la piscina del CN Olot tenia molt valor perquè la victòria deixava el primer lloc de la Lliga Catalana de Primera Divisió gairebé a tocar, i l'equip va estar a l'alçada del compromís (9-11). El resultat positiu dels bagencs contra el segon classificat té la doble virtut d’aconseguir una diferència important de punts al front de la classificació i la de continuar convertint cada jornada en una victòria.

Fernàndez va inaugurar el marcador, posant per davant als bagencs, però els locals van empatar de pena màxima. En el primer quart, les defenses es van mostrar fermes i, malgrat que cadascun dels dos rivals va disposar de tres superioritats, el parcial va acabar amb empat a un gol.

Però en el segon quart, com si el primer hagués estat de tempteig, els davanters van afinar la punteria i el CN Manresa es va anotar el parcial per 3-5. Noguera, de pena màxima, tornava a posar per davant els de David Torilo, que , després de l’empat a dos gols dels olotins, es van escapar fins al 2-5 amb anotacions de Mayol, Estany i Pelegrín. Els amfitrions van reduir el desavantatge a 3-5 i, després d'un gol de Fernández, a 4-6 poc abans d'arribar a la meitat del matx.

Després del canvi de camp, el Manresa va fer la goma, sempre per davant. Amb gols de Fernández, Puerta i Mayol, l'equip bagenc es va escapar fins al 6-9, un bon avantatge per encarar els darrers vuits minuts. Rey va transformar el 6-10 i, posteriorment, Fernández va fer el 7-11, els olotins no van defallir i van retallar diferències, però els punts van viatjar a l'autocar de tornada cap a la capital del Bages.